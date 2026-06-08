Домашние творожные пончики – это простой способ приготовить вкусный десерт без дрожжей. Для теста понадобятся обычные продукты, которые часто есть на кухне, а сам процесс занимает минимум времени. Главный секрет удачной текстуры – использование более сухого творога и правильная температура масла во время жарки.

Идея приготовления домашних жареных пончиков из творога опубликована на странице фудблогера tanysha_sidoruk в Instagram.

Ингредиенты:

творог – 300 г

яйца – 2 шт.

сахар – 3 ст. л.

соль – щепотка

ваниль – по вкусу

пшеничная мука – 250 г

разрыхлитель – 6 г

масло – для жарки

сахарная пудра – для подачи

Способ приготовления:

1. В глубокой миске соедините творог, яйца, сахар, соль и ваниль. Перебейте массу блендером до

2. однородной консистенции. Для этого рецепта лучше использовать более сухой творог, чтобы тесто не требовало лишней муки.

3. Добавьте муку и разрыхлитель. Замесите мягкое, эластичное тесто, которое будет хорошо держать форму.

4. Из готового теста сформируйте небольшие шарики одинакового размера. Благодаря этому пончики равномерно прожарятся.

5. В глубокой емкости или небольшой кастрюле разогрейте растительное масло до температуры примерно 170–175 градусов.

6. Проверить готовность можно деревянной шпажкой: если вокруг нее появляются мелкие пузырьки, можно начинать жарку.

7. Опускайте пончики в горячее масло небольшими порциями и обжаривайте до равномерного золотистого цвета со всех сторон.

8. Готовые пончики выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать остатки масла.

9. Перед подачей щедро посыпьте десерт сахарной пудрой.

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