Сладкие ватрушки с ягодами – это одна из лучших летних выпечек, которую легко приготовить дома. Нежное дрожжевое тесто, творожная начинка и сезонные ягоды делают их идеальным дополнением к чаю или кофе. Такие ватрушки получаются пышными, ароматными и очень аппетитными. Если хочется порадовать близких домашней выпечкой, этот рецепт стоит сохранить.

Идея приготовления сладких ватрушек с ягодами к чаю опубликована на странице vita foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

теплое молоко – 100 мл.

теплая вода – 140 мл.

свежие дрожжи – 25 г

сахар – 4 ч.л.

соль – 1/2 ч.л.

растительное масло – 30 мл.

мука – 380-400 г

Для штрейзеля:

мягкое сливочное масло – 80 г

сахар – 100 г

мука – 100 г.

Для творожной начинки:

творог – 200 г

сахар – по вкусу

ванильный сахар – по желанию

желток – 1 шт.

кукурузный крахмал – 1 ст.л.

Для ягодной начинки:

свежая клубника или другие сезонные ягоды – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Сначала приготовьте дрожжевое тесто. В глубокой миске смешайте теплое молоко, воду, свежие дрожжи, сахар, соль и масло. Постепенно всыпайте просеянную муку и замесите мягкое и эластичное тесто. Оно должно оставаться нежным и немного упругим.

2. Накройте миску полотенцем или пищевой пленкой и оставьте тесто в тёплом месте примерно на один час. За это время оно должно увеличиться в объёме как минимум вдвое.

3. Пока тесто поднимается, приготовьте штрейзель. Для этого смешайте мягкое сливочное масло с сахаром и мукой. Быстро перетрите ингредиенты руками до образования мелкой крошки. Именно она сделает ватрушки более аппетитными и придаст им приятную хрустящую текстуру после выпечки.

4. Для творожной начинки смешайте творог с сахаром, желтком и кукурузным крахмалом. По желанию можно добавить немного ванильного сахара для более насыщенного аромата. Начинка должна быть однородной и хорошо держать форму.

5. Готовое тесто разделите на равные части и сформируйте небольшие шарики. Выложите их на противень, застеленный пергаментом, оставляя небольшие промежутки между заготовками. Накройте полотенцем и оставьте ещё на 15-20 минут для повторного подъёма.

6. После этого с помощью стакана или дна чашки сделайте в центре каждой булочки углубление. Наполните его творожной начинкой, а сверху выложите нарезанную клубнику или любые сезонные ягоды.

7. Перед выпечкой обильно посыпьте ватрушки приготовленным штрейзелем. Благодаря этому у них получится красивая золотистая корочка и приятный сливочный вкус.

8. Выпекайте ватрушки в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20-25 минут или до появления золотистого цвета.

9. Готовые сладкие ватрушки лучше всего подавать теплыми. Они прекрасно сочетаются с чаем, домашним лимонадом или утренним кофе. В сезон ягод такая выпечка станет настоящим украшением домашнего стола и одним из самых любимых летних десертов.

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