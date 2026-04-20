Сладкие яблочные блины: как приготовить вкусный домашний десерт

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
Яблочные блины – вкусный десерт, который вы легко приготовите в домашних условиях. Идеальное дополнение к чаю или просто для перекуса. Внутрь можно добавить любую любимую начинку.

Идея приготовления домашних яблочных блинчиков опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

  • 200 мл. молока
  • 80 г муки
  • 3 г растительного масла
  • 1 яйцо
  • 10 г ванильного сахара
  • щепотка соли
  • одно яблоко
  • сахар+корица – для присыпки

Способ приготовления:

1. Разбейте яйцо, всыпьте ванильный сахар, щепотку соли.

2. Влейте треть молока – вымешайте венчиком.

3. Постепенно всыпайте муку, вымешивая всю массу венчиком.

4. Далее долейте молоко и немного масла, все хорошо вымешайте.

5. Вылейте в форму на пергамент, сверху натрите яблоко очищенное от кожуры.

6. Сверху присыпьте смешанным сахаром с корицей.

7. Запекаем при 180С 25-30мин, после достаем, нарезаем и скручиваем в рулетики и подаем.

