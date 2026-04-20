Сладкие яблочные блины: как приготовить вкусный домашний десерт
Яблочные блины – вкусный десерт, который вы легко приготовите в домашних условиях. Идеальное дополнение к чаю или просто для перекуса. Внутрь можно добавить любую любимую начинку.
Идея приготовления домашних яблочных блинчиков опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.
Ингредиенты:
- 200 мл. молока
- 80 г муки
- 3 г растительного масла
- 1 яйцо
- 10 г ванильного сахара
- щепотка соли
- одно яблоко
- сахар+корица – для присыпки
Способ приготовления:
1. Разбейте яйцо, всыпьте ванильный сахар, щепотку соли.
2. Влейте треть молока – вымешайте венчиком.
3. Постепенно всыпайте муку, вымешивая всю массу венчиком.
4. Далее долейте молоко и немного масла, все хорошо вымешайте.
5. Вылейте в форму на пергамент, сверху натрите яблоко очищенное от кожуры.
6. Сверху присыпьте смешанным сахаром с корицей.
7. Запекаем при 180С 25-30мин, после достаем, нарезаем и скручиваем в рулетики и подаем.
