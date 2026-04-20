Яблочные блины – вкусный десерт, который вы легко приготовите в домашних условиях. Идеальное дополнение к чаю или просто для перекуса. Внутрь можно добавить любую любимую начинку.

Идея приготовления домашних яблочных блинчиков опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

200 мл. молока

80 г муки

3 г растительного масла

1 яйцо

10 г ванильного сахара

щепотка соли

одно яблоко

сахар+корица – для присыпки

Способ приготовления:

1. Разбейте яйцо, всыпьте ванильный сахар, щепотку соли.

2. Влейте треть молока – вымешайте венчиком.

3. Постепенно всыпайте муку, вымешивая всю массу венчиком.

4. Далее долейте молоко и немного масла, все хорошо вымешайте.

5. Вылейте в форму на пергамент, сверху натрите яблоко очищенное от кожуры.

6. Сверху присыпьте смешанным сахаром с корицей.

7. Запекаем при 180С 25-30мин, после достаем, нарезаем и скручиваем в рулетики и подаем.

