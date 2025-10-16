Вкусные сладкие драники можно приготовить из яблок. Именно сейчас эти плоды спелые и сочные. Изделия получатся очень хрустящими и ароматными и прекрасно сочетаются со сметаной.

Идея приготовления вкусных яблочных оладий опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.

Ингредиенты:

яблоки – 3 шт.

сметана или йогурт – 2 ст.л.

яйцо – 1 шт.

корица – 0,5 ч.л.

мука – 4 ст.л.

соль – щепотка

ванилин – щепотка

растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Яблоки очистить и натереть на крупную терку.

2. Добавить все остальные ингредиенты, хорошо перемешать.

3. Жарить на среднем огне, сбрызгивая сковородку маслом.

4. С одной стороны под крышкой 2-3 минуты,

5. Затем перевернуть и дожарить без крышки.

6. Подавать с медом, йогуртом или сметаной.

