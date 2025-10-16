Видео дня
Сладкие яблочные драники: как приготовить вкусный осенний десерт
Вкусные сладкие драники можно приготовить из яблок. Именно сейчас эти плоды спелые и сочные. Изделия получатся очень хрустящими и ароматными и прекрасно сочетаются со сметаной.
Идея приготовления вкусных яблочных оладий опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.
Ингредиенты:
- яблоки – 3 шт.
- сметана или йогурт – 2 ст.л.
- яйцо – 1 шт.
- корица – 0,5 ч.л.
- мука – 4 ст.л.
- соль – щепотка
- ванилин – щепотка
- растительное масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Яблоки очистить и натереть на крупную терку.
2. Добавить все остальные ингредиенты, хорошо перемешать.
3. Жарить на среднем огне, сбрызгивая сковородку маслом.
4. С одной стороны под крышкой 2-3 минуты,
5. Затем перевернуть и дожарить без крышки.
6. Подавать с медом, йогуртом или сметаной.
