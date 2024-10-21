Сладкий осенний пирог со сливами: идеально приготовить к чаю для семьи
С наступлением осени очень хочется, чтобы дома пахло вкусной домашней выпечкой. Прекрасной идеей будет приготовить сладкий сливовый пирог. Он получится очень пышным и сочным.
Идея приготовления вкусного осеннего пирога со сливами опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником sprava smaku в Instgaram. С тестом справятся даже неопытные кулинары.
Ингредиенты:
- сливочное масло – 70 г
- яйца – 1 шт.
- молоко – 150 мл
- разрыхлитель –10 г
- сливы – 6-8 шт.
- соль – щепотка
Для карамельной корочки:
- корица – 1 ч.л.
- сливочное масло – 30 г
- сахар – 50 г
Способ приготовления:
1. Соединить 70 г масла (холодного) и 100 г сахара, 150 г муки и щепотку соли.
2. Измельчить в крошку с помощью блендера или быстро растереть руками, чтобы масло не растаяло.
3. В отдельной емкости взбить яйца с молоком.
4. Вылить молочную смесь в остальные ингредиенты, добавить разрыхлитель и перемешать до однородного состояния. Должно получиться гладкое и блестящее тесто, по консистенции, как для кекса.
5. Выложить тесто в смазанную маслом форму, заполнив ее на 1/2.
6. Сливы разрезать пополам и удалить косточки.
7. Положить их срезом вниз сверху пирога.
8. Смешать сахар с корицей и посыпать этим пирог.
9. В отдельной емкости растопить сливочное масло и вылить его сверху на сахарный шар.
10. Выпекать в разогретой до 175 градусов духовке в течение 40-45 минут (до сухой зубочистки). Готовый пирог можно подавать с мороженым или взбитыми сливками.
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