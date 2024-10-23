Сладкий рулет из тыквы в чай: как приготовить вкусный осенний десерт
Вкусная осенняя тыква – это отличная основа для приготовления очень простых и быстрых десертов. К примеру, сладкого рулета к чаю. Овощ для теста вам нужно превратить в обычное пюре.
Идея приготовления сладкого тыквенного рулета к чаю опубликована на странице фудблогера Валерии Велигуры (yummy.lera) в Instagram. Лучше всего есть десерт на следующий день, чтобы он просочился. Но если очень хочется, можно спустя 2 часа после выпечки.
Ингредиенты:
- соль – щепотка
- тыквенное пюре – 200 г
- масло – 25 мл.
- мука – 120 г
- разрыхлитель – 5 г
- смесь специй: корица, мускатный орех, гвоздика, имбирь, кардамон и т.д. – 1 ст.л.
- сахарная пудра
- цедра 1 апельсина
Способ приготовления теста:
1. Яйца с сахаром и солью взбиваем до рыхлой светлой пены (10 минут).
2. Добавить тыквенное пюре, растительное масло и перемешать.
3. Просеять муку, разрыхлитель, специи.
4. Добавить цедру и снова перемешать.
5. Положить тесто на противень с пергаментом.
6. Хорошо разровнять.
7. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.
8. Сразу снять пергамент, завернуть в полотенце и дать полностью остыть.
9. Для крема крем-сыр, сливки, сахарную пудру и цедру взбить до загустения.
10. Собрать рулет.
11. На бисквит ровным слоем выложить крем и плотно завернуть в рулет.
12. Обернуть пищевой пленкой и убрать в холодильник как минимум на 2 часа, а лучше на ночь.
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