Вкусная осенняя тыква – это отличная основа для приготовления очень простых и быстрых десертов. К примеру, сладкого рулета к чаю. Овощ для теста вам нужно превратить в обычное пюре.

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Идея приготовления сладкого тыквенного рулета к чаю опубликована на странице фудблогера Валерии Велигуры (yummy.lera) в Instagram. Лучше всего есть десерт на следующий день, чтобы он просочился. Но если очень хочется, можно спустя 2 часа после выпечки.

Ингредиенты:

соль – щепотка

тыквенное пюре – 200 г

масло – 25 мл.

мука – 120 г

разрыхлитель – 5 г

смесь специй: корица, мускатный орех, гвоздика, имбирь, кардамон и т.д. – 1 ст.л.

сахарная пудра

цедра 1 апельсина

Способ приготовления теста:

1. Яйца с сахаром и солью взбиваем до рыхлой светлой пены (10 минут).

2. Добавить тыквенное пюре, растительное масло и перемешать.

3. Просеять муку, разрыхлитель, специи.

4. Добавить цедру и снова перемешать.

5. Положить тесто на противень с пергаментом.

6. Хорошо разровнять.

7. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.

8. Сразу снять пергамент, завернуть в полотенце и дать полностью остыть.

9. Для крема крем-сыр, сливки, сахарную пудру и цедру взбить до загустения.

10. Собрать рулет.

11. На бисквит ровным слоем выложить крем и плотно завернуть в рулет.

12. Обернуть пищевой пленкой и убрать в холодильник как минимум на 2 часа, а лучше на ночь.

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