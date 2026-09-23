Сливовый пирог со сметаной: простой рецепт нежной домашней выпечки

Сливовый пирог на сметане легко приготовить из доступных продуктов, а на подготовку не требуется много времени. Тесто получается густым и хорошо сочетается с сочными кусочками слив. Фрукты добавляют в тесто, поэтому пирог имеет насыщенный вкус и приятную текстуру. Такая домашняя выпечка хорошо подходит для чаепития.

Идея приготовления нежного сливового пирога опубликована на странице nelly.cooking в Instagram.

Ингредиенты для теста:

яйца – 3 шт.

сахар – 150 г

сливочное масло – 100 г

сметана 15-20% – 120 г

мука – 240 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

ванильный сахар – 1 ч.л.

соль – щепотка

Для начинки:

сливы – 400-450 г

сахар – 1 ст.л.

корица – 1/2 ч.л. по желанию

Способ приготовления:

1. Сначала нужно подготовить сливочное масло. Растопить его любым удобным способом и оставить на несколько минут, чтобы оно немного остыло.

2. Яйца разбить в глубокую миску, добавить сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Взбивать смесь примерно 2-3 минуты, пока она не станет светлее и немного пышнее.

3. Затем добавить сметану и остывшее растопленное масло. Перемешать до однородности. Отдельно просеять муку вместе с разрыхлителем и постепенно ввести сухие ингредиенты в яичную массу.

4. Тесто нужно перемешивать только до однородной консистенции. Оно должно быть достаточно густым, примерно как сметана, а не жидким.

5. Сливы хорошо вымыть и просушить. Разрезать каждую пополам, удалить косточки. Подготовленные фрукты добавить в тесто и аккуратно перемешать, чтобы кусочки равномерно распределились.

6. Форму диаметром 22-24 см застелить пергаментом. Переложить тесто со сливами в форму и разровнять поверхность.

7. Сверху посыпать пирог столовой ложкой сахара. По желанию можно добавить немного корицы, которая хорошо сочетается со сливами.

8. Выпекать пирог в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в режиме "верх-низ" примерно 45-50 минут. Время может немного отличаться в зависимости от духовки.

9. Проверить готовность деревянной шпажкой. Ее нужно вставить в часть пирога без слив. Если на шпажке не остается сырого теста, выпечка готова.

10. Готовый сливовый пирог оставить в форме на 15-20 минут. Затем осторожно вынуть и полностью остудить на решетке. После этого выпечку можно нарезать порционными кусочками и подавать к чаю.

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