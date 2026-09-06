Сливы в собственном соку на зиму: начинка для выпечки или самостоятельный десерт

Сливы можно заготовить на зиму так, чтобы они оставались ароматными и хорошо сохраняли форму. Такая консервация не требует сложных ингредиентов и подходит даже для тех, кто не любит долго стоять у плиты. Зимой сливы можно подавать как отдельный десерт или использовать для домашней выпечки. А сок из банки станет приятным дополнением к десертам и напиткам.

Идея приготовления слив в собственном соку на зиму опубликована на странице bude smachno razom в Instagram.

Ингредиенты:

сливы – 1 кг.

сахар – по 2-3 ст.л. на банку объемом 0,5 л

количество сахара можно варьировать в зависимости от сладости слив и личных предпочтений.

Способ приготовления:

1. Сливы тщательно промойте под проточной водой, разрежьте пополам и удалите косточки. Для заготовки лучше брать плоды без повреждений, которые не развариваются при термической обработке.

2. Подготовьте чистые стерилизованные банки объемом 0,5 л. Плотно наполните их половинками слив, укладывая плоды срезом вниз. Чем плотнее они будут лежать в банке, тем лучше заготовка сохранит форму.

3. В каждую банку насыпьте по 2-3 столовые ложки сахара. Оставьте наполненные банки на 2-3 часа. По возможности можно оставить их на ночь в холодильнике, чтобы сливы успели выделить достаточно сока.

4. После того как в банках появится сок, накройте их чистыми крышками и поставьте в кастрюлю с теплой водой. Уровень воды должен доходить примерно до плеч банок.

5. Доведите воду до кипения и стерилизуйте банки в течение 10 минут. Следите за тем, чтобы банки не стояли непосредственно на дне кастрюли: можно использовать полотенце или специальную подставку.

6. Осторожно достаньте банки из кастрюли и сразу же герметично закройте крышками.

7. Переверните банки вверх дном, накройте полотенцем или одеялом и оставьте до полного остывания.

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