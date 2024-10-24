Слоеный пирог с рыбой, вареными яйцами и зеленым луком: вкуснее, чем пицца
Слоеное тесто – идеальный продукт для приготовления вкусных пирогов, булочек, слоек, пиццы. Готовить пироги можно с разными начинками, но очень вкусно будет с луком, вареными яйцами и рыбными консервами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного слоеного пирога с зеленым луком, вареными яйца и сардинами.
Ингредиенты:
- 350 г слоеного теста
- 3 вареных яйца
- 1 банка сардины в масле
- зеленый лук
- соль, перец по вкусу
- желток + 1 ст л воды/молока
Для начинки:
- вареные яйца
- сардины в масле
- лук зеленый
- специи, соль
Способ приготовления:
1. Из сардины слейте масло и разомните вилкой. Зеленый лук мелко нарежьте, яйца порежьте кубиком. Все ингредиенты смешайте, добавьте соль и черный перец, перемешайте.
2. Слоеное тесто предварительно разморозьте и немного раскатайте. Во внутрь прямоугольника выложите начинку. И с помощью ложки придайте тесту форму рыбки.
3. С обеих сторон на тесте сделаем надрезы, сформируйте пирог, накройте начинку полосками теста поочередно с обеих сторон. Формируем хвостик и делаем глаз из оливки. Смажьте пирог желтком, смешанным с 1 ст. л воды или молока и посыпаем кунжутом.
4. Выпекаем при температуре 180 С до готовности примерно 30-35 минут. Время выпекания может немного отличаться, в зависимости от вашей духовки!
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