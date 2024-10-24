Слоеный пирог с рыбой, вареными яйцами и зеленым луком: вкуснее, чем пицца

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
2 минуты
120
Рецепт пирога

Слоеное тесто – идеальный продукт для приготовления вкусных пирогов, булочек, слоек, пиццы. Готовить пироги можно с разными начинками, но очень вкусно будет с луком, вареными яйцами и рыбными консервами. 

Видео дня
Слоеный пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного слоеного пирога с зеленым луком, вареными яйца и сардинами. 

Рецепт пирога

Ингредиенты: 

  • 350 г слоеного теста
  • 3 вареных яйца
  • 1 банка сардины в масле
  • зеленый лук
  • соль, перец по вкусу
  • желток + 1 ст л воды/молока

Для начинки:

  • вареные яйца
  • сардины в масле
  • лук зеленый
  • специи, соль

Способ приготовления: 

1. Из сардины слейте масло и разомните вилкой. Зеленый лук мелко нарежьте, яйца порежьте кубиком.  Все ингредиенты смешайте, добавьте соль и черный перец, перемешайте. 

Начинка для пирога

2. Слоеное тесто предварительно разморозьте и немного раскатайте. Во внутрь прямоугольника выложите начинку. И с помощью ложки придайте тесту форму рыбки. 

Приготовление блюда

3. С обеих сторон на тесте сделаем надрезы, сформируйте пирог, накройте начинку полосками теста поочередно с обеих сторон. Формируем хвостик и делаем глаз из оливки.  Смажьте пирог желтком, смешанным с 1 ст. л воды или молока и посыпаем кунжутом.

Сколько выпекать пирог

4. Выпекаем при температуре 180 С до готовности примерно 30-35 минут. Время выпекания может немного отличаться, в зависимости от вашей духовки!

Готовый пирог

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты