Слоеное тесто – идеальный продукт для приготовления вкусных пирогов, булочек, слоек, пиццы. Готовить пироги можно с разными начинками, но очень вкусно будет с луком, вареными яйцами и рыбными консервами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного слоеного пирога с зеленым луком, вареными яйца и сардинами.

Ингредиенты:

350 г слоеного теста

3 вареных яйца

1 банка сардины в масле

зеленый лук

соль, перец по вкусу

желток + 1 ст л воды/молока

Для начинки:

вареные яйца

сардины в масле

лук зеленый

специи, соль

Способ приготовления:

1. Из сардины слейте масло и разомните вилкой. Зеленый лук мелко нарежьте, яйца порежьте кубиком. Все ингредиенты смешайте, добавьте соль и черный перец, перемешайте.

2. Слоеное тесто предварительно разморозьте и немного раскатайте. Во внутрь прямоугольника выложите начинку. И с помощью ложки придайте тесту форму рыбки.

3. С обеих сторон на тесте сделаем надрезы, сформируйте пирог, накройте начинку полосками теста поочередно с обеих сторон. Формируем хвостик и делаем глаз из оливки. Смажьте пирог желтком, смешанным с 1 ст. л воды или молока и посыпаем кунжутом.

4. Выпекаем при температуре 180 С до готовности примерно 30-35 минут. Время выпекания может немного отличаться, в зависимости от вашей духовки!

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