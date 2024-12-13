Слоеное тесто – отличная основа для сытного обеда. Чтобы приготовить пирог, вам понадобится максимум 20 минут. Внутрь можно положить много разнообразного сыра, а также шпинат.

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Идея приготовления сытного слоеного пирога с сыром на обед опубликована на странице фудблогера с ником tastystories.feed в Instagram. С таким блюдом справится каждый.

Ингредиенты:

слоеное тесто – 500 г

сыр кисломолочный – 150 г

шпинат – 50 г

голландский сыр – 150

брынза – 100 (творог можно брать любой)

яйцо – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Тесто разделить на 2.

2. Раскатать.

3. Выложить первый слой на пергамент.

4. Посыпать все ингредиенты.

5. Накрыть вторым слоем.

6. Защелкнуть края.

7. Яйца перемешать.

8. Смазать яйцом тесто

9. Поставить в разогретую духовку до 180 градусов. Режим верх-низ.

10. Выпекать 20 минут.

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