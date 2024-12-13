Слоеный пирог с сыром для сытного обеда: готовится максимум 20 минут

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Слоеный пирог с сыром для сытного обеда: готовится максимум 20 минут

Слоеное тесто – отличная основа для сытного обеда. Чтобы приготовить пирог, вам понадобится максимум 20 минут. Внутрь можно положить много разнообразного сыра, а также шпинат.

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Идея приготовления сытного слоеного пирога с сыром на обед опубликована на странице фудблогера с ником tastystories.feed в Instagram. С таким блюдом справится каждый.

Слоеный пирог с сыром для сытного обеда: готовится максимум 20 минут

Ингредиенты:

  • слоеное тесто – 500 г
  • сыр кисломолочный – 150 г
  • шпинат – 50 г
  • голландский сыр – 150
  • брынза – 100 (творог можно брать любой)
  • яйцо – 1 шт.

Способ приготовления:

Слоеный пирог с сыром для сытного обеда: готовится максимум 20 минут

1. Тесто разделить на 2.

2. Раскатать.

3. Выложить первый слой на пергамент.

Слоеный пирог с сыром для сытного обеда: готовится максимум 20 минут

4. Посыпать все ингредиенты.

5. Накрыть вторым слоем.

Слоеный пирог с сыром для сытного обеда: готовится максимум 20 минут

6. Защелкнуть края.

7. Яйца перемешать.

Слоеный пирог с сыром для сытного обеда: готовится максимум 20 минут

8. Смазать яйцом тесто

9. Поставить в разогретую духовку до 180 градусов. Режим верх-низ.

Слоеный пирог с сыром для сытного обеда: готовится максимум 20 минут

10. Выпекать 20 минут.

Слоеный пирог с сыром для сытного обеда: готовится максимум 20 минут

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