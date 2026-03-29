Смешайте куркуму и каркаде: как оригинально покрасить яйца на Пасху
Сочетание куркумы и каркаде позволяет получить необычный оттенок пасхальных яиц с интересными природными переливами. Такой способ окрашивания не требует искусственных красителей, а результат выглядит стильно и празднично. Особенность этого метода – длительное настаивание, благодаря которому цвет становится более глубоким и насыщенным.
Идея приготовления малахитовых яиц на Пасху опубликована на странице фудблогера nisenitnitsia в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 8-10 шт.
- куркума – 2 ст.л.
- каркаде – 2 ст.л.
- уксус – 2 ст.л.
- вода – 1,5 л
Способ приготовления:
1. В кастрюлю выложите яйца, добавьте куркуму, каркаде и уксус, после чего залейте все водой.
2. Поставьте на огонь и варите примерно 10 минут после закипания.
3. После этого выключите плиту и оставьте яйца в отваре еще на 4-5 часов. Именно за это время формируется характерный глубокий оттенок с естественными узорами.
4. Далее осторожно достаньте яйца и промойте их под водой, не натирая руками, чтобы не повредить рисунок.
5. Выложите на тарелку и дайте полностью высохнуть.
