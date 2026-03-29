Сочетание куркумы и каркаде позволяет получить необычный оттенок пасхальных яиц с интересными природными переливами. Такой способ окрашивания не требует искусственных красителей, а результат выглядит стильно и празднично. Особенность этого метода – длительное настаивание, благодаря которому цвет становится более глубоким и насыщенным.

Идея приготовления малахитовых яиц на Пасху опубликована на странице фудблогера nisenitnitsia в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 8-10 шт.

куркума – 2 ст.л.

каркаде – 2 ст.л.

уксус – 2 ст.л.

вода – 1,5 л

Способ приготовления:

1. В кастрюлю выложите яйца, добавьте куркуму, каркаде и уксус, после чего залейте все водой.

2. Поставьте на огонь и варите примерно 10 минут после закипания.

3. После этого выключите плиту и оставьте яйца в отваре еще на 4-5 часов. Именно за это время формируется характерный глубокий оттенок с естественными узорами.

4. Далее осторожно достаньте яйца и промойте их под водой, не натирая руками, чтобы не повредить рисунок.

5. Выложите на тарелку и дайте полностью высохнуть.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: