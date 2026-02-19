Сочная домашняя буженина: как правильно готовить, чтобы мясо не было сухим
Для того, чтобы приготовить сочную буженину, можно использовать ошеек, лопатку или биток. Также важно смазать мясо соусом, чтобы оно имело нежную текстуру и насыщенный вкус. Для идеального результата воспользуйтесь следующим рецептом.
Идея приготовления сочной запеченной буженины опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.
Ингредиенты:
- свинина (ошеек, лопатка или биток) – 1 кг.
- вода – 2 л
- соль – 2 ст.л.
- лавровый лист – 4-5 шт.
- перец горошком 12 шт.
- кориандр – 12 шт.
- чеснок – 4-5 зубчика
- горчица – 1 ст.л. с горкой
- черный перец, паприка, приправа к мясу
Способ приготовления:
1. В кастрюле соединить воду, соль, лавровый лист, перец, кориандр.
2. Поставить на огонь и довести до кипения. Полностью остудить.
3. Положить в полученную жидкость мясо и поставить в холодильник на 12- 24 часа.
4. После чего достать мясо и обсушить бумажным полотенцем.
5. Отдельно соединить чеснок, специи и горчицу.
6. Смазать этим мясо, переложить в рукав для запекания.
7. Готовить в разогретой до 170°С духовке примерно 1,5-2 часа (время зависит от вашей духовки).
8. Вскрыть рукав, полить мясо соком, который образовался и готовили еще при 200°С 20 минут до корочки.
9. После приготовления дать остыть.
10. Подавать в холодном виде.
