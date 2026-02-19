Для того, чтобы приготовить сочную буженину, можно использовать ошеек, лопатку или биток. Также важно смазать мясо соусом, чтобы оно имело нежную текстуру и насыщенный вкус. Для идеального результата воспользуйтесь следующим рецептом.

Идея приготовления сочной запеченной буженины опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

свинина (ошеек, лопатка или биток) – 1 кг.

вода – 2 л

соль – 2 ст.л.

лавровый лист – 4-5 шт.

перец горошком 12 шт.

кориандр – 12 шт.

чеснок – 4-5 зубчика

горчица – 1 ст.л. с горкой

черный перец, паприка, приправа к мясу

Способ приготовления:

1. В кастрюле соединить воду, соль, лавровый лист, перец, кориандр.

2. Поставить на огонь и довести до кипения. Полностью остудить.

3. Положить в полученную жидкость мясо и поставить в холодильник на 12- 24 часа.

4. После чего достать мясо и обсушить бумажным полотенцем.

5. Отдельно соединить чеснок, специи и горчицу.

6. Смазать этим мясо, переложить в рукав для запекания.

7. Готовить в разогретой до 170°С духовке примерно 1,5-2 часа (время зависит от вашей духовки).

8. Вскрыть рукав, полить мясо соком, который образовался и готовили еще при 200°С 20 минут до корочки.

9. После приготовления дать остыть.

10. Подавать в холодном виде.

