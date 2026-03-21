Сочная домашняя шаурма в лаваше: делимся простым рецептом
Домашняя шаурма – это отличная альтернатива уличной еде, которую легко приготовить самостоятельно. Она получается не менее сочной, но при этом вы точно знаете состав всех ингредиентов. Главный секрет – правильно замаринованное мясо и сбалансированный соус. Такое блюдо подойдет как для быстрого ужина, так и для перекуса.
Идея приготовления простой домашней шаурмы опубликована на странице фудблогера melnik al в Instagram.
Ингредиенты для мяса:
- куриное филе бедра – 6 кусочков
- масло – 1-2 ст.л.
- соевый соус – 2 ст.л.
- копченая паприка – 1 ч.л.
- черный перец – по вкусу для соуса:
- сметана – 3 ст.л.
- майонез – 3 ст.л.
- чеснок – 1-2 зубчика
- копченая паприка – 0,5 ч.л.
- черный перец – по вкусу
- зелень – по желанию
Для начинки:
- лаваш – 2–3 шт.
- капуста – 150 г
- огурец свежий – 1-2 шт.
- помидор – 1-2 шт.
- лук – 1 шт.
- сыр твердый – 100 г
- морковь по-корейски – 100 г
Способ приготовления:
1. Нарежьте куриное филе небольшими кусочками, добавьте масло, соевый соус, копченую паприку и перец.
2. Хорошо перемешайте и оставьте мариноваться примерно на час.
3. После этого обжарьте мясо на сковороде до румяной корочки и полной готовности.
4. Для соуса смешайте сметану с майонезом, добавьте измельченный чеснок, паприку, перец и по желанию зелень.
5. Подготовьте начинку: нашинкуйте капусту, нарежьте огурцы, помидоры и лук, сыр натрите.
6. На лаваш выложите немного соуса, добавьте мясо, овощи, сыр и морковь по-корейски.
7. Полейте еще небольшим количеством соуса и заверните в плотный рулет.
8. По желанию поджарьте шаурму на сухой сковороде, чтобы она стала хрустящей.
