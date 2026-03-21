Сочная домашняя шаурма в лаваше: делимся простым рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
Домашняя шаурма – это отличная альтернатива уличной еде, которую легко приготовить самостоятельно. Она получается не менее сочной, но при этом вы точно знаете состав всех ингредиентов. Главный секрет – правильно замаринованное мясо и сбалансированный соус. Такое блюдо подойдет как для быстрого ужина, так и для перекуса.

Идея приготовления простой домашней шаурмы опубликована на странице фудблогера melnik al в Instagram.

Ингредиенты для мяса:

  • куриное филе бедра – 6 кусочков
  • масло – 1-2 ст.л.
  • соевый соус – 2 ст.л.
  • копченая паприка – 1 ч.л.
  • черный перец – по вкусу для соуса:
  • сметана – 3 ст.л.
  • майонез – 3 ст.л.
  • чеснок – 1-2 зубчика
  • копченая паприка – 0,5 ч.л.
  • черный перец – по вкусу
  • зелень – по желанию

Для начинки:

  • лаваш – 2–3 шт.
  • капуста – 150 г
  • огурец свежий – 1-2 шт.
  • помидор – 1-2 шт.
  • лук – 1 шт.
  • сыр твердый – 100 г
  • морковь по-корейски – 100 г

Способ приготовления:

1. Нарежьте куриное филе небольшими кусочками, добавьте масло, соевый соус, копченую паприку и перец.

2. Хорошо перемешайте и оставьте мариноваться примерно на час.

3. После этого обжарьте мясо на сковороде до румяной корочки и полной готовности.

4. Для соуса смешайте сметану с майонезом, добавьте измельченный чеснок, паприку, перец и по желанию зелень.

5. Подготовьте начинку: нашинкуйте капусту, нарежьте огурцы, помидоры и лук, сыр натрите.

6. На лаваш выложите немного соуса, добавьте мясо, овощи, сыр и морковь по-корейски.

7. Полейте еще небольшим количеством соуса и заверните в плотный рулет.

8. По желанию поджарьте шаурму на сухой сковороде, чтобы она стала хрустящей.

