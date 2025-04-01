Форель – очень нежная и сочная рыба. Прекрасно дополнит ее вкус сливочный соус с добавлением зелени, специй и чеснока. Для ужина – это идеальное блюдо.

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Идея приготовления сочной форели в сливочном соусе на ужин опубликована на странице фудблогера Кристины с ником foodblog kristi в Instagram. Результат вас приятно поразит.

Ингредиенты:

форель – 600 г

помидор – 1 шт. (200 г)

сливки 20-33% 200 мл

чеснок – 3 зуб

укроп, петрушка

сливочное масло 30 г

соль, черный перец, базилик, сушеный чеснок, сушеные томаты, итальянские травы

Способ приготовления:

1. Натереть рыбу по обе стороны солью, перцем, сушеным чесноком, сушеными томатами и базиликом.

2. На разогретую сковороду положить кусочек сливочного масла.

3. Выложить стейки форели и обжарить по бокам до золотистой корочки (примерно по 5 минут с каждой стороны).

4. Переложить рыбу на тарелку.

5. На ту же сковороду положить кусочек масла. Помидор порезать на ломтики и выслать в сковородку.

6. Готовить к полуготовности. Влить тёплые сливки.

7. Выжать чеснок и добавить соль и травы.

8. Перемешать и выложить в соус рыбу.

9. Тушить под крышкой на небольшом огне 10-15 минут (время зависит от размера стейков). Посыпаем зеленью и подаем к столу.

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