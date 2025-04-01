Сочная форель в сливочном соусе на ужин: удивите родных изысканным блюдом
Форель – очень нежная и сочная рыба. Прекрасно дополнит ее вкус сливочный соус с добавлением зелени, специй и чеснока. Для ужина – это идеальное блюдо.
Идея приготовления сочной форели в сливочном соусе на ужин опубликована на странице фудблогера Кристины с ником foodblog kristi в Instagram. Результат вас приятно поразит.
Ингредиенты:
- форель – 600 г
- помидор – 1 шт. (200 г)
- сливки 20-33% 200 мл
- чеснок – 3 зуб
- укроп, петрушка
- сливочное масло 30 г
- соль, черный перец, базилик, сушеный чеснок, сушеные томаты, итальянские травы
Способ приготовления:
1. Натереть рыбу по обе стороны солью, перцем, сушеным чесноком, сушеными томатами и базиликом.
2. На разогретую сковороду положить кусочек сливочного масла.
3. Выложить стейки форели и обжарить по бокам до золотистой корочки (примерно по 5 минут с каждой стороны).
4. Переложить рыбу на тарелку.
5. На ту же сковороду положить кусочек масла. Помидор порезать на ломтики и выслать в сковородку.
6. Готовить к полуготовности. Влить тёплые сливки.
7. Выжать чеснок и добавить соль и травы.
8. Перемешать и выложить в соус рыбу.
9. Тушить под крышкой на небольшом огне 10-15 минут (время зависит от размера стейков). Посыпаем зеленью и подаем к столу.
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