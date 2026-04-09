Сочная и нежирная буженина из индейки: в чем секрет идеального вкуса
Если вы хотите получить нежирную, но сочную домашнюю буженину, используйте мясо индейки. Для того, чтобы вкус получился насыщенным, перед запеканием продукт нужно опустить в рассол, а затем смазать соусом на основе пряностей и горчицы.
Идея приготовления сочной буженины из индейки опубликована на странице фудблогера bouquet of bruschettas в Instagram.
Ингредиенты:
- 1,5 кг. филе грудки индейки
- 0,5 л воды для рассола + 0,5 л чистой воды
- 2 ст.л. соли
- 1 ст.л. сахара
- 3 лавровых листа
- 10 горошин душистого перца
- 3 звездочки гвоздики
- 1 ч.л. зерен кориандра
- 1 пакетик смеси специй для сала
- 30-40 мл. масла (оливковое или растительное)
Способ приготовления:
1. В пол-литра воды растворить соль и сахар.
2. Добавить специи, довести до кипения и охладить.
3. В большую кастрюлю налить воду.
4. Положить индейку, влить охлажденный рассол – мясо должно быть полностью покрыто.
5. Поставить в холодильник на 12-24 часа.
6. Вынуть индейку, обсушить бумажным полотенцем.
7. Сформировать плотный рулет и перевязать кулинарной нитью: одна продольная нить + несколько поперечных через 3-4 см.
8. Приготовить смесь: пакетик специй для сала смешать с маслом до пасты. Натереть индейку со всех сторон.
9. Обернуть в два слоя пергамента, сверху один слой фольги. Поставить в духовку при температуре 250°C на 40 минут.
10. Духовку выключить и оставить индейку остыть полностью.
11. Вынуть, снять нитки, переложить в контейнер и поместить в холодильник на 4-6 часов.
