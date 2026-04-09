Если вы хотите получить нежирную, но сочную домашнюю буженину, используйте мясо индейки. Для того, чтобы вкус получился насыщенным, перед запеканием продукт нужно опустить в рассол, а затем смазать соусом на основе пряностей и горчицы.

Идея приготовления сочной буженины из индейки опубликована на странице фудблогера bouquet of bruschettas в Instagram.

Ингредиенты:

1,5 кг. филе грудки индейки

0,5 л воды для рассола + 0,5 л чистой воды

2 ст.л. соли

1 ст.л. сахара

3 лавровых листа

10 горошин душистого перца

3 звездочки гвоздики

1 ч.л. зерен кориандра

1 пакетик смеси специй для сала

30-40 мл. масла (оливковое или растительное)

Способ приготовления:

1. В пол-литра воды растворить соль и сахар.

2. Добавить специи, довести до кипения и охладить.

3. В большую кастрюлю налить воду.

4. Положить индейку, влить охлажденный рассол – мясо должно быть полностью покрыто.

5. Поставить в холодильник на 12-24 часа.

6. Вынуть индейку, обсушить бумажным полотенцем.

7. Сформировать плотный рулет и перевязать кулинарной нитью: одна продольная нить + несколько поперечных через 3-4 см.

8. Приготовить смесь: пакетик специй для сала смешать с маслом до пасты. Натереть индейку со всех сторон.

9. Обернуть в два слоя пергамента, сверху один слой фольги. Поставить в духовку при температуре 250°C на 40 минут.

10. Духовку выключить и оставить индейку остыть полностью.

11. Вынуть, снять нитки, переложить в контейнер и поместить в холодильник на 4-6 часов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: