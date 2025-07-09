Кабачки – универсальные овощи, которые идеально сочетаются со всеми овощами, а также мясом, рыбой, сыром, морепродуктами, а также зеленью, сметаной, томатной пастой. Поэтому из них получится очень вкусная запеканка, а также икра, и даже варенье.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеканки из кабачков, с филе и сыром.

Ингредиенты:

1 маленький кабачок

3 ст.л белого йогурта

1 яйцо

1 ст.л горчицы в зернах

1 ч.л чеснока

соль, перец

300 г филе бедра

фиолетовый лук

помидор

100 г сыра

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте кружочками, помидоры и лук также.

2. Филе кубиком и добавьте специи, тертый чеснок, йогурт, перемешайте.

3. Выложите в форму кабачки, сверху филе, помидоры, лук и присыпьте сыром.

4. Запекайте 45 минут при 200С.

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