Сочная и полезная запеканка из кабачков, с сыром и филе: готовится элементарно

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Рецепт блюда

Кабачки – универсальные овощи, которые идеально сочетаются со всеми овощами, а также мясом, рыбой, сыром, морепродуктами, а также зеленью, сметаной, томатной пастой. Поэтому из них получится очень вкусная запеканка, а также икра, и даже варенье.

Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеканки из кабачков, с филе и сыром.

Как приготовить вкусную запеканку из кабачков

Ингредиенты:

  • 1 маленький кабачок
  • 3 ст.л белого йогурта
  • 1 яйцо
  • 1 ст.л горчицы в зернах
  • 1 ч.л чеснока
  • соль, перец
  • 300 г филе бедра
  • фиолетовый лук
  • помидор
  • 100 г сыра

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте кружочками, помидоры и лук также.

Кабачки для блюда

2. Филе кубиком и добавьте специи, тертый чеснок, йогурт, перемешайте.

Филе для блюда

3. Выложите в форму кабачки, сверху филе, помидоры, лук и присыпьте сыром.

Сколько готовить запеканку

4. Запекайте 45 минут при 200С.

Готовая запеканка

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