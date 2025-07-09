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Сочная и полезная запеканка из кабачков, с сыром и филе: готовится элементарно
Кабачки – универсальные овощи, которые идеально сочетаются со всеми овощами, а также мясом, рыбой, сыром, морепродуктами, а также зеленью, сметаной, томатной пастой. Поэтому из них получится очень вкусная запеканка, а также икра, и даже варенье.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеканки из кабачков, с филе и сыром.
Ингредиенты:
- 1 маленький кабачок
- 3 ст.л белого йогурта
- 1 яйцо
- 1 ст.л горчицы в зернах
- 1 ч.л чеснока
- соль, перец
- 300 г филе бедра
- фиолетовый лук
- помидор
- 100 г сыра
Способ приготовления:
1. Кабачки нарежьте кружочками, помидоры и лук также.
2. Филе кубиком и добавьте специи, тертый чеснок, йогурт, перемешайте.
3. Выложите в форму кабачки, сверху филе, помидоры, лук и присыпьте сыром.
4. Запекайте 45 минут при 200С.
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