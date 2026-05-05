Курица в духовке – это всегда просто и вкусно. Если добавить к ней ананасы и сыр, блюдо получается особенно сочным. Такой вариант хорошо подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Готовится без сложных шагов и из доступных продуктов. Попробуйте сделать – результат точно понравится.

Идея приготовления сочной курицы с ананасами под сыром опубликована на странице marafon186 в Instagram.

Ингредиенты:

куриные бедра без кости – 1 кг.

ананасы консервированные – 1 банка

сыр твердый – 100-150 г

сметана или натуральный йогурт – 100 г

горчица (дижонская или обычная) – 1 ст.л.

соль – по вкусу

перец черный – по вкусу

зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Подготовьте форму для запекания. Выложите куриные бедра в один слой.

2. Сделайте соус: смешайте сметану или йогурт с горчицей, добавьте соль и перец. Тщательно перемешайте.

3. Смажьте курицу подготовленным соусом, чтобы каждый кусок был покрыт.

4. Ананасы нарежьте кусочками (если они кольцами) и равномерно разложите поверх мяса.

5. Натрите сыр на терке и щедро посыпьте сверху.

6. Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40-50 минут.

7. За 10-15 минут до завершения приготовления снимите фольгу, чтобы сыр подрумянился и образовалась аппетитная корочка.

