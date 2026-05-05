Сочная курица с ананасами под сыром: готовится в духовке
Курица в духовке – это всегда просто и вкусно. Если добавить к ней ананасы и сыр, блюдо получается особенно сочным. Такой вариант хорошо подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Готовится без сложных шагов и из доступных продуктов. Попробуйте сделать – результат точно понравится.
Идея приготовления сочной курицы с ананасами под сыром опубликована на странице marafon186 в Instagram.
Ингредиенты:
- куриные бедра без кости – 1 кг.
- ананасы консервированные – 1 банка
- сыр твердый – 100-150 г
- сметана или натуральный йогурт – 100 г
- горчица (дижонская или обычная) – 1 ст.л.
- соль – по вкусу
- перец черный – по вкусу
- зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. Подготовьте форму для запекания. Выложите куриные бедра в один слой.
2. Сделайте соус: смешайте сметану или йогурт с горчицей, добавьте соль и перец. Тщательно перемешайте.
3. Смажьте курицу подготовленным соусом, чтобы каждый кусок был покрыт.
4. Ананасы нарежьте кусочками (если они кольцами) и равномерно разложите поверх мяса.
5. Натрите сыр на терке и щедро посыпьте сверху.
6. Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40-50 минут.
7. За 10-15 минут до завершения приготовления снимите фольгу, чтобы сыр подрумянился и образовалась аппетитная корочка.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: