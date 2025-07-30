Сочную курицу в азиатском стиле можно очень вкусно приготовить на ужин. Такое мясо не требует длительной жарки или тушения, а также прекрасно сочетается с различными кашами и овощами.

Идея приготовления курицы с овощами в азиатском стиле опубликована на странице фудблогера Виктории Панасюк (viktoria.panasiuk) в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 400 г

соевый соус – 3 ст. л.

сладкая паприка – 1 ч. л.

приправа к курице – 1 ч. л.

кукурузный крахмал – 1 ст. л.

чеснок – 2 зубчика

лук – 1 шт.

болгарский перец (разноцветный)

кетчуп – 2 ст. л.

острая паприка – щепотка

зеленый лук

кунжут для посыпки

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарезать на кусочки, добавить соевый соус, паприку, приправу к курице и крахмал.

2. Все перемешать и оставить мариноваться на 10 минут.

3. Обжарить чеснок с луком, добавить болгарский перец и готовить 1-2 минуты.

4. Обжарить курицу до золотистого цвета.

5. Соединить с овощами, добавить кетчуп, соус, по желанию немного острой паприки и держать на огне, помешивая, еще 1 минуту.

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