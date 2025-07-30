Сочная курица с овощами в азиатском стиле: как вкусно приготовить мясо на ужин
Сочную курицу в азиатском стиле можно очень вкусно приготовить на ужин. Такое мясо не требует длительной жарки или тушения, а также прекрасно сочетается с различными кашами и овощами.
Идея приготовления курицы с овощами в азиатском стиле опубликована на странице фудблогера Виктории Панасюк (viktoria.panasiuk) в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 400 г
- соевый соус – 3 ст. л.
- сладкая паприка – 1 ч. л.
- приправа к курице – 1 ч. л.
- кукурузный крахмал – 1 ст. л.
- чеснок – 2 зубчика
- лук – 1 шт.
- болгарский перец (разноцветный)
- кетчуп – 2 ст. л.
- острая паприка – щепотка
- зеленый лук
- кунжут для посыпки
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарезать на кусочки, добавить соевый соус, паприку, приправу к курице и крахмал.
2. Все перемешать и оставить мариноваться на 10 минут.
3. Обжарить чеснок с луком, добавить болгарский перец и готовить 1-2 минуты.
4. Обжарить курицу до золотистого цвета.
5. Соединить с овощами, добавить кетчуп, соус, по желанию немного острой паприки и держать на огне, помешивая, еще 1 минуту.
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