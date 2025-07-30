Сочная курица с овощами в азиатском стиле: как вкусно приготовить мясо на ужин

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Сочная курица с овощами в азиатском стиле: как вкусно приготовить мясо на ужин

Сочную курицу в азиатском стиле можно очень вкусно приготовить на ужин. Такое мясо не требует длительной жарки или тушения, а также прекрасно сочетается с различными кашами и овощами.

Идея приготовления курицы с овощами в азиатском стиле опубликована на странице фудблогера Виктории Панасюк (viktoria.panasiuk) в Instagram.

Сочная курица с овощами в азиатском стиле: как вкусно приготовить мясо на ужин

Ингредиенты:

  • куриное филе – 400 г
  • соевый соус – 3 ст. л.
  • сладкая паприка – 1 ч. л.
  • приправа к курице – 1 ч. л.
  • кукурузный крахмал – 1 ст. л.
  • чеснок – 2 зубчика
  • лук – 1 шт.
  • болгарский перец (разноцветный)
  • кетчуп – 2 ст. л.
  • острая паприка – щепотка
  • зеленый лук
  • кунжут для посыпки
  • масло для жарки

Способ приготовления:

Сочная курица с овощами в азиатском стиле: как вкусно приготовить мясо на ужин

1. Куриное филе нарезать на кусочки, добавить соевый соус, паприку, приправу к курице и крахмал.

Сочная курица с овощами в азиатском стиле: как вкусно приготовить мясо на ужин

2. Все перемешать и оставить мариноваться на 10 минут.

Сочная курица с овощами в азиатском стиле: как вкусно приготовить мясо на ужин

3. Обжарить чеснок с луком, добавить болгарский перец и готовить 1-2 минуты.

Сочная курица с овощами в азиатском стиле: как вкусно приготовить мясо на ужин

4. Обжарить курицу до золотистого цвета.

5. Соединить с овощами, добавить кетчуп, соус, по желанию немного острой паприки и держать на огне, помешивая, еще 1 минуту.

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