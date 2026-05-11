Курица с ананасами и сыром – одно из тех блюд, которое готовится очень просто, но всегда получается удачным. Мясо остается сочным, а сырная корочка делает его еще более аппетитным. Такой рецепт прекрасно подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Для приготовления понадобится минимум ингредиентов и немного времени.

Идея приготовления сочного куриного филе с ананасами и сыром опубликована на странице фудблогера haidukova recipes в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 700-800 г

ананасы консервированные – 1 банка

майонез – 3-4 ст.л.

твердый сыр – 150-200 г

соль – по вкусу

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте порционными кусочками или небольшими пластинами.

2. Посолите мясо и добавьте любимые специи. Для более насыщенного вкуса можно использовать черный перец, паприку или сухой чеснок.

3. Форму для запекания застелите пергаментом. Выложите подготовленное филе в один слой.

4. Сверху щедро смажьте майонезом, чтобы мясо осталось сочным после запекания.

5. На каждый кусочек выложите кольца или кусочки ананасов. По желанию добавьте еще немного майонеза сверху.

6. Твердый сыр натрите на крупной терке и обильно посыпьте им мясо.

7. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте примерно 40 минут до появления золотистой сырной корочки.

8. Готовая курица с ананасами получается очень нежной, ароматной и сочной. Такой рецепт особенно удобен тем, что не требует сложной подготовки, а результат всегда получается праздничным и вкусным.

