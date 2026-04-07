К макаронам на обед можно приготовить очень вкусное и сочное куриное филе. Соедините его с томатами и шпинатом. Для более нежного вкуса добавьте крем-сыр. Результат вас приятно удивит.

Идея приготовления нежной курицы в сливочном соусе на обед опубликована на странице фудблогера valc lyubov в Instagram.

Ингредиенты:

2 куриных филе

200 мл. сливок

1 лук

1 зубчик чеснока

замороженный шпинат (3 кубика)

помидоры черри

сливочное масло

1 ст.л. крем-сыра

петрушка

спагетти

соль, специи (черный перец, копченая паприка, приправа к курице)

Способ приготовления:

1. На сливочном масле обжарить лук и чеснок до аромата.

2. После этого убрать чеснок со сковороды.

3. Куриное филе нарезать, добавить специи и обжарить на этой же сковороде вместе с луком. Убрать.

4. На той же сковороде обжарить помидоры черри со шпинатом.

5. Добавить сливки и крем-сыр, перемешать до однородного соуса.

6. Вернуть курицу в соус и протушить несколько минут.

7. В конце добавить петрушку.

