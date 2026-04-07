Сочная курица в сливочном соусе к макаронам: можно очень вкусно приготовить на обед

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
846
Сочная курица в сливочном соусе к макаронам: можно очень вкусно приготовить на обед

К макаронам на обед можно приготовить очень вкусное и сочное куриное филе. Соедините его с томатами и шпинатом. Для более нежного вкуса добавьте крем-сыр. Результат вас приятно удивит.

Идея приготовления нежной курицы в сливочном соусе на обед опубликована на странице фудблогера valc lyubov в Instagram.

Сочная курица в сливочном соусе к макаронам: можно очень вкусно приготовить на обед

Ингредиенты:

  • 2 куриных филе
  • 200 мл. сливок
  • 1 лук
  • 1 зубчик чеснока
  • замороженный шпинат (3 кубика)
  • помидоры черри
  • сливочное масло
  • 1 ст.л. крем-сыра
  • петрушка
  • спагетти
  • соль, специи (черный перец, копченая паприка, приправа к курице)

Способ приготовления:

Сочная курица в сливочном соусе к макаронам: можно очень вкусно приготовить на обед

1. На сливочном масле обжарить лук и чеснок до аромата.

2. После этого убрать чеснок со сковороды.

Сочная курица в сливочном соусе к макаронам: можно очень вкусно приготовить на обед

3. Куриное филе нарезать, добавить специи и обжарить на этой же сковороде вместе с луком. Убрать.

Сочная курица в сливочном соусе к макаронам: можно очень вкусно приготовить на обед

4. На той же сковороде обжарить помидоры черри со шпинатом.

Сочная курица в сливочном соусе к макаронам: можно очень вкусно приготовить на обед

5. Добавить сливки и крем-сыр, перемешать до однородного соуса.

6. Вернуть курицу в соус и протушить несколько минут.

Сочная курица в сливочном соусе к макаронам: можно очень вкусно приготовить на обед

7. В конце добавить петрушку.

