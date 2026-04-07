Сочная курица в сливочном соусе к макаронам: можно очень вкусно приготовить на обед
К макаронам на обед можно приготовить очень вкусное и сочное куриное филе. Соедините его с томатами и шпинатом. Для более нежного вкуса добавьте крем-сыр. Результат вас приятно удивит.
Идея приготовления нежной курицы в сливочном соусе на обед опубликована на странице фудблогера valc lyubov в Instagram.
Ингредиенты:
- 2 куриных филе
- 200 мл. сливок
- 1 лук
- 1 зубчик чеснока
- замороженный шпинат (3 кубика)
- помидоры черри
- сливочное масло
- 1 ст.л. крем-сыра
- петрушка
- спагетти
- соль, специи (черный перец, копченая паприка, приправа к курице)
Способ приготовления:
1. На сливочном масле обжарить лук и чеснок до аромата.
2. После этого убрать чеснок со сковороды.
3. Куриное филе нарезать, добавить специи и обжарить на этой же сковороде вместе с луком. Убрать.
4. На той же сковороде обжарить помидоры черри со шпинатом.
5. Добавить сливки и крем-сыр, перемешать до однородного соуса.
6. Вернуть курицу в соус и протушить несколько минут.
7. В конце добавить петрушку.
