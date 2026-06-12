Мясная подлива из свинины – одно из тех домашних блюд, которые всегда уместны на обед или ужин. Она прекрасно сочетается с картофельным пюре, гречкой, рисом или макаронами и делает любой гарнир намного вкуснее. Для приготовления понадобятся простые ингредиенты, которые обычно есть на кухне. Благодаря правильному тушению мясо получается мягким, а соус – густым и ароматным.

Идея приготовления сочной домашней подливки на ужин опубликована на странице фудблогерши anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

свинина (ошеек) – 500 г

лук репчатый – 1 крупная головка

морковь – 1 крупная штука

томатная паста – 1 ст.л.

чеснок – 3 зубчика

крахмал – 1 ч.л.

вода – 450-500 мл.

–лавровый лист – 2 шт.

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

сахар – щепотка по желанию

Способ приготовления:

1. Свинину нарежьте небольшими кусочками и выложите в кастрюлю или глубокую сковороду с толстым дном.

2. Обжаривайте мясо на среднем огне, пока не выпарится лишняя жидкость.

3. После этого продолжайте готовить до появления легкой золотистой корочки.

4. Лук нарежьте крупными кубиками, а морковь натрите на крупной терке.

5. Добавьте овощи к мясу и обжаривайте до мягкости.

6. Добавьте томатную пасту и хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы она равномерно распределилась.

7. Влейте примерно 350–400 мл воды, добавьте лавровый лист, соль, перец и, по желанию, щепотку сахара для более сбалансированного вкуса.

8. Накройте крышкой и тушите блюдо до полной мягкости свинины. Время приготовления зависит от качества мяса, но обычно занимает от 35 до 50 минут.

9. Когда свинина станет нежной, добавьте нарезанный пластинками чеснок.

10. Отдельно растворите крахмал в 100 мл холодной воды и влейте смесь тонкой струйкой в соус, постоянно помешивая.

11. Доведите соус до кипения и проварите еще 2-3 минуты, чтобы он стал гуще и приобрел однородную консистенцию.

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