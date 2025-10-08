Отличным вариантом бюджетного и сытного ужина будет тушеная рыба. Приготовьте хек или карп в томатном соусе. Подать можно с любым гарниром или салатом – получится очень вкусно.

Идея приготовления вкусной рыбы в томатном соусе на сковородке опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

рыба – 1 кг. (карп или хек)

мука

соль, перец

лук – 1 шт. (крупный)

морковь – 1 шт. (крупная)

томатное пюре – 200 мл.

вода – 300 мл.

сахар – 1 ч.л.

соль, перец, паприка, итальянские травы

растительное масло

Способ приготовления:

1. Филе рыбы посолить.

2. Поперчить, обвалять в муке.

3. Жарить на растительном масле с обеих сторон до готовности.

4. Отдельно обжарить лук до мягкости, добавить морковь и жарить минут.

5. Влить томатное пюре, воду. Всыпать сахар, соль и специи. Тушить 5 минут.

6. Затем выложить рыбу, накрыть крышкой и на небольшом огне готовить 20 минут.

