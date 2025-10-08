Видео дня
Сочная рыба на сковородке в томатном соусе: как вкусно приготовить на ужин
Отличным вариантом бюджетного и сытного ужина будет тушеная рыба. Приготовьте хек или карп в томатном соусе. Подать можно с любым гарниром или салатом – получится очень вкусно.
Идея приготовления вкусной рыбы в томатном соусе на сковородке опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.
Ингредиенты:
- рыба – 1 кг. (карп или хек)
- мука
- соль, перец
- лук – 1 шт. (крупный)
- морковь – 1 шт. (крупная)
- томатное пюре – 200 мл.
- вода – 300 мл.
- сахар – 1 ч.л.
- соль, перец, паприка, итальянские травы
- растительное масло
Способ приготовления:
1. Филе рыбы посолить.
2. Поперчить, обвалять в муке.
3. Жарить на растительном масле с обеих сторон до готовности.
4. Отдельно обжарить лук до мягкости, добавить морковь и жарить минут.
5. Влить томатное пюре, воду. Всыпать сахар, соль и специи. Тушить 5 минут.
6. Затем выложить рыбу, накрыть крышкой и на небольшом огне готовить 20 минут.
