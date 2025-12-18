Все рецепты
Сочная тушеная свинина на сковородке: рецепт для сытного ужина:
Тушеная в соусе свинина – идеальное дополнение к вашему гарниру. Такое мясо можно вкусно подать на ужин. Воспользуйтесь следующей технологией, чтобы мясо получилось мягким и сочным.
Идея приготовления сочной свинины в духовке на ужин опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.
Ингредиенты:
- свинина (ошеек или вырезка) – 600 г
- грибы (шампиньоны или лесные) – 300 г
- лук – 1 шт.
- сливки 20 % – 250 мл.
- сливочное масло – 30 г
- растительное масло – 1 ст.л.
- белое вино или 1 ч. л. лимонного сока – по вкусу
- соль, перец, базилик, чеснок - по желанию
Способ приготовления:
1. Нарезать мясо небольшими кусочками.
2. Обжарить до румяности.
3. Добавить лук – пассеровать до прозрачности.
4. Добавить грибы, жарить пока испарится жидкость.
5. Добавить сливки, вино/лимонный сок, приправы.
6. Тушить под крышкой 15-20 минут, пока мясо станет мягким.
