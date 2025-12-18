Тушеная в соусе свинина – идеальное дополнение к вашему гарниру. Такое мясо можно вкусно подать на ужин. Воспользуйтесь следующей технологией, чтобы мясо получилось мягким и сочным.

Идея приготовления сочной свинины в духовке на ужин опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.

Ингредиенты:

свинина (ошеек или вырезка) – 600 г

грибы (шампиньоны или лесные) – 300 г

лук – 1 шт.

сливки 20 % – 250 мл.

сливочное масло – 30 г

растительное масло – 1 ст.л.

белое вино или 1 ч. л. лимонного сока – по вкусу

соль, перец, базилик, чеснок - по желанию

Способ приготовления:

1. Нарезать мясо небольшими кусочками.

2. Обжарить до румяности.

3. Добавить лук – пассеровать до прозрачности.

4. Добавить грибы, жарить пока испарится жидкость.

5. Добавить сливки, вино/лимонный сок, приправы.

6. Тушить под крышкой 15-20 минут, пока мясо станет мягким.

