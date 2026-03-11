Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Сочная запеченная скумбрия на шпажках: как вкусно приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,5 т.
Сочная запеченная скумбрия на шпажках: как вкусно приготовить

Скумбрию можно очень вкусно запечь на шпажках. Для этого смажьте рыбу пикантным соусом, с добавлением чеснока и меда. Подавайте рыбу в виде шашлыка – это очень эффектно и вкусно.

Идея приготовления сочных рулетиков из скумбрии в духовке опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.

Сочная запеченная скумбрия на шпажках: как вкусно приготовить

Ингредиенты:

  • скумбрия – 2 шт.
  • соевый соус – 3 ст.л.
  • мед – 1 ст.л.
  • горчица – 1 ст.л.
  • чеснок – 3 зубчика
  • сок половины лимона

Способ приготовления:

Сочная запеченная скумбрия на шпажках: как вкусно приготовить

1. Скумбрию очистить.

Сочная запеченная скумбрия на шпажках: как вкусно приготовить

2. Нарезать кусочками и удалить косточки.

3. Каждый кусочек скрутить рулетиком и нанизать на шпажки.

Сочная запеченная скумбрия на шпажках: как вкусно приготовить

5. Смешать соевый соус, мед, горчицу, измельченный чеснок и лимонный сок.

Сочная запеченная скумбрия на шпажках: как вкусно приготовить

6. Запекать в мультипечи при температуре 180°C примерно 15 минут, если в духовке, тогда 25 минут.

Сочная запеченная скумбрия на шпажках: как вкусно приготовить

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты