Сочная запеченная скумбрия на шпажках: как вкусно приготовить
Скумбрию можно очень вкусно запечь на шпажках. Для этого смажьте рыбу пикантным соусом, с добавлением чеснока и меда. Подавайте рыбу в виде шашлыка – это очень эффектно и вкусно.
Идея приготовления сочных рулетиков из скумбрии в духовке опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- скумбрия – 2 шт.
- соевый соус – 3 ст.л.
- мед – 1 ст.л.
- горчица – 1 ст.л.
- чеснок – 3 зубчика
- сок половины лимона
Способ приготовления:
1. Скумбрию очистить.
2. Нарезать кусочками и удалить косточки.
3. Каждый кусочек скрутить рулетиком и нанизать на шпажки.
5. Смешать соевый соус, мед, горчицу, измельченный чеснок и лимонный сок.
6. Запекать в мультипечи при температуре 180°C примерно 15 минут, если в духовке, тогда 25 минут.
