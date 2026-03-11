Скумбрию можно очень вкусно запечь на шпажках. Для этого смажьте рыбу пикантным соусом, с добавлением чеснока и меда. Подавайте рыбу в виде шашлыка – это очень эффектно и вкусно.

Идея приготовления сочных рулетиков из скумбрии в духовке опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.

Ингредиенты:

скумбрия – 2 шт.

соевый соус – 3 ст.л.

мед – 1 ст.л.

горчица – 1 ст.л.

чеснок – 3 зубчика

сок половины лимона

Способ приготовления:

1. Скумбрию очистить.

2. Нарезать кусочками и удалить косточки.

3. Каждый кусочек скрутить рулетиком и нанизать на шпажки.

5. Смешать соевый соус, мед, горчицу, измельченный чеснок и лимонный сок.

6. Запекать в мультипечи при температуре 180°C примерно 15 минут, если в духовке, тогда 25 минут.

