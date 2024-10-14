Скумбрия – идеальная рыба для запекания и приготовления на гриле. Для того, чтобы она была сочной, рыбу нужно предварительно замариновать в специях и масле.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сочной запеченной скумбрии с соевым соусом, горчицей и чесноком.

Ингредиенты:

скумбрия свежемороженая 2 шт.

растительное масло 1 ст.л

соевый соус 2 ст.л

горчица 1 ч.л

чеснок 2 зуб.

соль

паприка

смесь перцев

Способ приготовления:

1. Помойте и почистите рыбу, удалите кости, чтобы осталось только филе, промойте еще раз.

2. Смажьте маринадом рыбу и уберите в холодильник на 30-60 минут.

3. После переложите на противень и готовьте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 15 минут под фольгой, затем уберите ее и запекайте еще 10-15 минут.

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