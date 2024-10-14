Видео дня
Сочная запеченная скумбрия со специями: рецепт блюда для ужина
Скумбрия – идеальная рыба для запекания и приготовления на гриле. Для того, чтобы она была сочной, рыбу нужно предварительно замариновать в специях и масле.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сочной запеченной скумбрии с соевым соусом, горчицей и чесноком.
Ингредиенты:
- скумбрия свежемороженая 2 шт.
- растительное масло 1 ст.л
- соевый соус 2 ст.л
- горчица 1 ч.л
- чеснок 2 зуб.
- соль
- паприка
- смесь перцев
Способ приготовления:
1. Помойте и почистите рыбу, удалите кости, чтобы осталось только филе, промойте еще раз.
2. Смажьте маринадом рыбу и уберите в холодильник на 30-60 минут.
3. После переложите на противень и готовьте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 15 минут под фольгой, затем уберите ее и запекайте еще 10-15 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: