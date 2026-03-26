Сочная запеченная свинина под сыром: делимся рецептом блюда для обеда
Вместо привычных отбивных на обед можно очень вкусно приготовить свинину под сыром. Если воспользоваться следующим рецептом, мясо получится очень сочным и его можно подать с любым гарниром.
Идея приготовления сочной свинины под сыром опубликована на странице фудблогера yulia smachno tyt в Instagram.
Ингредиенты:
- мясо (биток) – 400 г
- помидор – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- консервированная кукуруза – 0,5 банки
- майонез или сметана – 2-3 ст.л.
- твердый сыр – 350 г
- соль,перец,сухой чеснок – по вкусу
Способ приготовления:
1. Мясо нарезать, отбить, выложить на противень.
2. Сверху соль, перец, сухой чеснок, майонез или сметана.
3. Хорошо смазать мясо.
4. На верх выложить тонко нарезанный лук, помидор и кукурузу, добавить слой сыра.
5. Поместить в духовку при температуре 180 градусов на 30 минут.
