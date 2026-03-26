Сочная запеченная свинина под сыром: делимся рецептом блюда для обеда

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
30
Вместо привычных отбивных на обед можно очень вкусно приготовить свинину под сыром. Если воспользоваться следующим рецептом, мясо получится очень сочным и его можно подать с любым гарниром.

Идея приготовления сочной свинины под сыром опубликована на странице фудблогера yulia smachno tyt в Instagram.

Ингредиенты:

  • мясо (биток) – 400 г
  • помидор – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • консервированная кукуруза – 0,5 банки
  • майонез или сметана – 2-3 ст.л.
  • твердый сыр – 350 г
  • соль,перец,сухой чеснок – по вкусу

Способ приготовления:

1. Мясо нарезать, отбить, выложить на противень.

2. Сверху соль, перец, сухой чеснок, майонез или сметана.

3. Хорошо смазать мясо.

4. На верх выложить тонко нарезанный лук, помидор и кукурузу, добавить слой сыра.

5. Поместить в духовку при температуре 180 градусов на 30 минут.

