Запеченная свинина получится очень мягкой и сочной, если добавить к ней грибы и помидоры. Также вкусно добавить много сыра сверху. Получится полноценное блюдо для праздничного стола и на каждый день.

Идея приготовления запеченной свинины с сыром и помидорами опубликована на странице iriska dimitrova в Instagram.

Ингредиенты:

1-1,2 г свинины (биток или шея)

соль, перец

соус

сыр

1 помидор

2 шт. крупных шампиньонов

Способ приготовления:

1. На свинине сделать надрезы не до конца через каждые 1-1,5 сантиметра.

2. Натереть солью и перцем по вкусу.

3. Смазать соусом и оставить в холодильнике на несколько часов.

4. В надрезы выложить нарезанный пластинками сыр, помидоры и шампиньоны.

5. Плотно завернуть в фольгу со всех сторон и запекать примерно 60-80 минут.

6. После этого фольгу раскрыть и запекать до золотистой корочки еще минут 20-25.

