Сочная запеченная свинина с грибами и сыром: как вкусно приготовить мясо
Запеченная свинина получится очень мягкой и сочной, если добавить к ней грибы и помидоры. Также вкусно добавить много сыра сверху. Получится полноценное блюдо для праздничного стола и на каждый день.
Идея приготовления запеченной свинины с сыром и помидорами опубликована на странице iriska dimitrova в Instagram.
Ингредиенты:
- 1-1,2 г свинины (биток или шея)
- соль, перец
- соус
- сыр
- 1 помидор
- 2 шт. крупных шампиньонов
Способ приготовления:
1. На свинине сделать надрезы не до конца через каждые 1-1,5 сантиметра.
2. Натереть солью и перцем по вкусу.
3. Смазать соусом и оставить в холодильнике на несколько часов.
4. В надрезы выложить нарезанный пластинками сыр, помидоры и шампиньоны.
5. Плотно завернуть в фольгу со всех сторон и запекать примерно 60-80 минут.
6. После этого фольгу раскрыть и запекать до золотистой корочки еще минут 20-25.
