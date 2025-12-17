Сочная запеченная свинина с грибами и сыром: как вкусно приготовить мясо

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
291
Сочная запеченная свинина с грибами и сыром: как вкусно приготовить мясо

Запеченная свинина получится очень мягкой и сочной, если добавить к ней грибы и помидоры. Также вкусно добавить много сыра сверху. Получится полноценное блюдо для праздничного стола и на каждый день.

Идея приготовления запеченной свинины с сыром и помидорами опубликована на странице iriska dimitrova в Instagram.

Сочная запеченная свинина с грибами и сыром: как вкусно приготовить мясо

Ингредиенты:

  • 1-1,2 г свинины (биток или шея)
  • соль, перец
  • соус
  • сыр
  • 1 помидор
  • 2 шт. крупных шампиньонов

Способ приготовления:

Сочная запеченная свинина с грибами и сыром: как вкусно приготовить мясо

1. На свинине сделать надрезы не до конца через каждые 1-1,5 сантиметра.

2. Натереть солью и перцем по вкусу.

Сочная запеченная свинина с грибами и сыром: как вкусно приготовить мясо

3. Смазать соусом и оставить в холодильнике на несколько часов.

Сочная запеченная свинина с грибами и сыром: как вкусно приготовить мясо

4. В надрезы выложить нарезанный пластинками сыр, помидоры и шампиньоны.

5. Плотно завернуть в фольгу со всех сторон и запекать примерно 60-80 минут.

Сочная запеченная свинина с грибами и сыром: как вкусно приготовить мясо

6. После этого фольгу раскрыть и запекать до золотистой корочки еще минут 20-25.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты