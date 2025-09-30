Видео дня
Сочная запеканка из кабачка и филе: рецепт идеального блюда для обеда и ужина
Кабачки и куриное филе – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных запеканок, а также салатов. Для того, чтобы филе было сочным в блюдах, его лучше всего – предварительно замариновать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сочной запеканки из филе, кабачков и сыра.
Ингредиенты:
- 1 маленький кабачок
- 3 ст.л белого йогурта
- 1 яйцо
- 1 ст.л горчицы в зернах
- 1 ч.л чеснока
- соль, перец
- 300 г филе бедра
- фиолетовый лук
- помидор
- 100 г сыра
Способ приготовления:
1. Филе порежьте кусками, добавьте йогурт, специи, чеснок, горчицу, перемешайте.
2. Кабачки порежьте слайсами, выложите в форму, сверху мясо, помидоры, лук, сыр.
3. Запекайте 40-45 минут при 200С.
