Кабачки и куриное филе – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных запеканок, а также салатов. Для того, чтобы филе было сочным в блюдах, его лучше всего – предварительно замариновать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сочной запеканки из филе, кабачков и сыра.

Ингредиенты:

1 маленький кабачок

3 ст.л белого йогурта

1 яйцо

1 ст.л горчицы в зернах

1 ч.л чеснока

соль, перец

300 г филе бедра

фиолетовый лук

помидор

100 г сыра

Способ приготовления:

1. Филе порежьте кусками, добавьте йогурт, специи, чеснок, горчицу, перемешайте.

2. Кабачки порежьте слайсами, выложите в форму, сверху мясо, помидоры, лук, сыр.

3. Запекайте 40-45 минут при 200С.

