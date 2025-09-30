Сочная запеканка из кабачка и филе: рецепт идеального блюда для обеда и ужина

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
105
Кабачки и куриное филе – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных запеканок, а также салатов. Для того, чтобы филе было сочным в блюдах, его лучше всего – предварительно замариновать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сочной запеканки из филе, кабачков и сыра. 

Ингредиенты: 

  • 1 маленький кабачок
  • 3 ст.л белого йогурта
  • 1 яйцо
  • 1 ст.л горчицы в зернах
  • 1 ч.л чеснока
  • соль, перец
  • 300 г филе бедра
  • фиолетовый лук
  • помидор
  • 100 г сыра

Способ приготовления: 

1. Филе порежьте кусками, добавьте йогурт, специи, чеснок, горчицу, перемешайте.

2. Кабачки порежьте слайсами, выложите в форму, сверху мясо, помидоры, лук, сыр. 

3. Запекайте 40-45 минут при 200С.

