Сочная запеканка из курицы и перца: можно приготовить к картофелю или каше на обед

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Сочная запеканка из курицы и перца: можно приготовить к картофелю или каше на обед

Сочетание курицы и овощей – всегда беспроигрышный вариант. Из таких компонентов можно сделать запеканку, которую очень вкусно подать с картофельным пюре или с любой кашей.

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Идея приготовления сытной запеканки из курицы и перца на обед опубликована на странице фудблогера blahodyr в Instagram. Готовится такое блюдо элементарно.

Сочная запеканка из курицы и перца: можно приготовить к картофелю или каше на обед

Ингредиенты:

  • лук – 1 шт. (нарезать на полоски)
  • куриная грудка – 400 г
  • перец – 3 шт. (нарезанные на полоски)

Ингредиенты для заливки:

  • томатный сок – 200 мл.
  • сливки – 200 мл.
  • паприка – 2 ч.л.
  • соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

Сочная запеканка из курицы и перца: можно приготовить к картофелю или каше на обед

1. Разогреть духовку до 180 градусов с конвекцией (если такой режим есть).

2. Смешайте все ингредиенты для соуса.

Сочная запеканка из курицы и перца: можно приготовить к картофелю или каше на обед

3. Отдельно добавить специи по вкусу.

Сочная запеканка из курицы и перца: можно приготовить к картофелю или каше на обед

4. Выложить все ингредиенты в форму для запекания.

Сочная запеканка из курицы и перца: можно приготовить к картофелю или каше на обед

5. Залить соусом и все перемешать.

6. Выпекать все 40-50 минут.

Сочная запеканка из курицы и перца: можно приготовить к картофелю или каше на обед

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