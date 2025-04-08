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Сочная запеканка из курицы и перца: можно приготовить к картофелю или каше на обед
Сочетание курицы и овощей – всегда беспроигрышный вариант. Из таких компонентов можно сделать запеканку, которую очень вкусно подать с картофельным пюре или с любой кашей.
Идея приготовления сытной запеканки из курицы и перца на обед опубликована на странице фудблогера blahodyr в Instagram. Готовится такое блюдо элементарно.
Ингредиенты:
- лук – 1 шт. (нарезать на полоски)
- куриная грудка – 400 г
- перец – 3 шт. (нарезанные на полоски)
Ингредиенты для заливки:
- томатный сок – 200 мл.
- сливки – 200 мл.
- паприка – 2 ч.л.
- соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Разогреть духовку до 180 градусов с конвекцией (если такой режим есть).
2. Смешайте все ингредиенты для соуса.
3. Отдельно добавить специи по вкусу.
4. Выложить все ингредиенты в форму для запекания.
5. Залить соусом и все перемешать.
6. Выпекать все 40-50 минут.
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