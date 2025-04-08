Сочетание курицы и овощей – всегда беспроигрышный вариант. Из таких компонентов можно сделать запеканку, которую очень вкусно подать с картофельным пюре или с любой кашей.

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Идея приготовления сытной запеканки из курицы и перца на обед опубликована на странице фудблогера blahodyr в Instagram. Готовится такое блюдо элементарно.

Ингредиенты:

лук – 1 шт. (нарезать на полоски)

куриная грудка – 400 г

перец – 3 шт. (нарезанные на полоски)

Ингредиенты для заливки:

томатный сок – 200 мл.

сливки – 200 мл.

паприка – 2 ч.л.

соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Разогреть духовку до 180 градусов с конвекцией (если такой режим есть).

2. Смешайте все ингредиенты для соуса.

3. Отдельно добавить специи по вкусу.

4. Выложить все ингредиенты в форму для запекания.

5. Залить соусом и все перемешать.

6. Выпекать все 40-50 минут.

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