Сочное куриное филе в духовке – отличный вариант для сытного обеда или ужина, когда хочется приготовить что-то простое и в то же время вкусное. Благодаря начинке из помидоров, лука и твёрдого сыра мясо получается нежным и ароматным. Для рецепта понадобятся доступные продукты, а весь процесс не займет много времени. Такое блюдо можно подавать с картофелем, крупами или свежими овощами.

Идея приготовления сочного куриного филе с сыром и помидорами на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.

помидор – 1 шт.

лук репчатый – 1 шт.

твёрдый сыр – 100 г

сметана или греческий йогурт – 2-3 ст.л.

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе разрежьте вдоль, слегка отбейте кухонным молотком, чтобы мясо стало одинаковой толщины.

2. Лук нарежьте тонкими полукольцами и выложите на противень или в форму для запекания, застеленную пергаментом. Он станет ароматной основой для мяса.

3. Сверху выложите подготовленное куриное филе. Посолите, поперчите и равномерно смажьте сметаной или греческим йогуртом.

4. Помидор очистите от кожицы, нарежьте небольшими кусочками или тонкими ломтиками и разложите поверх мяса.

5. Твердый сыр натрите на крупной терке и обильно посыпьте им каждое филе.

6. Разогрейте духовку до 170 градусов и запекайте блюдо примерно 25 минут, пока курица полностью не приготовится, а сыр не расплавится и не станет золотистым.

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