Сочное филе с начинкой в духовке: как вкусно приготовить мясо на обед
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Сочное куриное филе в духовке – отличный вариант для сытного обеда или ужина, когда хочется приготовить что-то простое и в то же время вкусное. Благодаря начинке из помидоров, лука и твёрдого сыра мясо получается нежным и ароматным. Для рецепта понадобятся доступные продукты, а весь процесс не займет много времени. Такое блюдо можно подавать с картофелем, крупами или свежими овощами.
Идея приготовления сочного куриного филе с сыром и помидорами на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт.
- помидор – 1 шт.
- лук репчатый – 1 шт.
- твёрдый сыр – 100 г
- сметана или греческий йогурт – 2-3 ст.л.
- соль – по вкусу
- черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе разрежьте вдоль, слегка отбейте кухонным молотком, чтобы мясо стало одинаковой толщины.
2. Лук нарежьте тонкими полукольцами и выложите на противень или в форму для запекания, застеленную пергаментом. Он станет ароматной основой для мяса.
3. Сверху выложите подготовленное куриное филе. Посолите, поперчите и равномерно смажьте сметаной или греческим йогуртом.
4. Помидор очистите от кожицы, нарежьте небольшими кусочками или тонкими ломтиками и разложите поверх мяса.
5. Твердый сыр натрите на крупной терке и обильно посыпьте им каждое филе.
6. Разогрейте духовку до 170 градусов и запекайте блюдо примерно 25 минут, пока курица полностью не приготовится, а сыр не расплавится и не станет золотистым.
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