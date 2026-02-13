Сочное и очень нежное куриное филе: добавьте грибной соус: добавьте грибной соус
С куриным филе прекрасно сочетаются грибы. Поэтому для того, чтобы мясо получилось сочным и имело насыщенный вкус – приготовьте его с соусом на основе шампиньонов.
Идея приготовления сочного куриного филе с соцсом опубликована на странице фудблогера daria.cooks.it в Instagram.
Ингредиенты для курицы:
- куриное филе – 2 шт. (примерно 500 г нарезать тонкими ломтиками)
- оливковое масло – 5 ст.л.
- паприка сладкая – 1 ч.л.
- соль, перец – по вкусу
- соевый соус – 1 ст.л.
Ингредиенты для соуса:
- сливочное масло – 1 ст.л.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт. (натереть)
- шампиньоны – 150 г (7-8 шт.)
- чеснок – 2 зубчика
- сливки 30-33 % – 100 мл.
- молоко – 150 мл.
- кукурузный крахмал – 1 ст.л.
- соль, перец, копченая паприка по вкусу
- зелень
Дополнительные ингредиенты:
- моцарелла (тертая) – 150 г
Способ приготовления:
1. Для маринада смешать оливковое масло, соевый соус, паприку, карри, соль и перец.
2. Куриное филе хорошо обвалять в маринаде, накрыть и оставить в холодильнике на час.
3. Хорошо разогреть большую сковородку.
4. Обжарить курицу на сильном огне с обеих сторон до румяной корочки.Переложить в форму для запекания.
5. В той же сковороде растопить сливочное масло.Обжарить лук до мягкости и легкого золотистого цвета.
6. Добавить чеснок, морковь, перемешать.Всыпать грибы и жарить, пока они не станут мягкими.
7. Отдельно смешать молоко, сливки и крахмал.Влить в сковородку, постоянно помешивая, довести до загустения.
8. Добавить соль, паприку, перец и в конце - зелень.
9. Выложить овощной соус на курицу, щедро посыпать тертой моцареллой.
10. Запекать в разогретой духовке 200°C (верх/низ) 25 минут до золотистой сырной корочки.
