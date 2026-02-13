С куриным филе прекрасно сочетаются грибы. Поэтому для того, чтобы мясо получилось сочным и имело насыщенный вкус – приготовьте его с соусом на основе шампиньонов.

Идея приготовления сочного куриного филе с соцсом опубликована на странице фудблогера daria.cooks.it в Instagram.

Ингредиенты для курицы:

куриное филе – 2 шт. (примерно 500 г нарезать тонкими ломтиками)

оливковое масло – 5 ст.л.

паприка сладкая – 1 ч.л.

соль, перец – по вкусу

соевый соус – 1 ст.л.

Ингредиенты для соуса:

сливочное масло – 1 ст.л.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт. (натереть)

шампиньоны – 150 г (7-8 шт.)

чеснок – 2 зубчика

сливки 30-33 % – 100 мл.

молоко – 150 мл.

кукурузный крахмал – 1 ст.л.

соль, перец, копченая паприка по вкусу

зелень

Дополнительные ингредиенты:

моцарелла (тертая) – 150 г

Способ приготовления:

1. Для маринада смешать оливковое масло, соевый соус, паприку, карри, соль и перец.

2. Куриное филе хорошо обвалять в маринаде, накрыть и оставить в холодильнике на час.

3. Хорошо разогреть большую сковородку.

4. Обжарить курицу на сильном огне с обеих сторон до румяной корочки.Переложить в форму для запекания.

5. В той же сковороде растопить сливочное масло.Обжарить лук до мягкости и легкого золотистого цвета.

6. Добавить чеснок, морковь, перемешать.Всыпать грибы и жарить, пока они не станут мягкими.

7. Отдельно смешать молоко, сливки и крахмал.Влить в сковородку, постоянно помешивая, довести до загустения.

8. Добавить соль, паприку, перец и в конце - зелень.

9. Выложить овощной соус на курицу, щедро посыпать тертой моцареллой.

10. Запекать в разогретой духовке 200°C (верх/низ) 25 минут до золотистой сырной корочки.

