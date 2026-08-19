Куриное филе можно приготовить так, чтобы оно получилось нежным и сочным, а привычный ужин стал интереснее. Для этого рецепта понадобятся консервированные ананасы, натуральный йогурт и твердый сыр. Блюдо готовится в духовке без сложных подготовительных этапов. Курица с ананасами хорошо подойдет для семейного ужина или праздничного стола.

Идея приготовления сочного куриного филе по-гавайски опубликована на странице recepti dariko в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 кг.

консервированные ананасы кольцами – 1 банка

натуральный йогурт без добавок – 150 г

твёрдый сыр – 200 г

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

сушеный чеснок – ½ ч.л.

паприка – ½ ч.л.

приправа для курицы – ½ ч.л.

зеленый лук – для подачи

Способ приготовления:

1. Куриное филе промойте, просушите и нарежьте порционными кусочками. Каждый кусочек слегка отбейте, чтобы мясо равномерно пропеклось в духовке.

2. Посолите и поперчите курицу. Добавьте сушеный чеснок, паприку и приправу для курицы. Тщательно распределите специи по всей поверхности филе.

3. Выложите мясо в форму для запекания. Сверху нанесите натуральный йогурт, после чего выложите кольца консервированного ананаса. Смажьте их небольшим количеством йогурта.

4. Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекайте примерно 35 минут.

5. После этого осторожно слейте лишнюю жидкость, образовавшуюся во время запекания. Твёрдый сыр натрите на крупной тёрке и равномерно распределите его поверх курицы и ананасов.

6. Верните форму в духовку еще примерно на 10 минут, чтобы сыр расплавился и приобрел золотистый цвет.

7. Перед подачей посыпьте куриное филе мелко нарезанным зеленым луком. Блюдо лучше всего подавать горячим, дополнив его простым гарниром или свежими овощами.

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