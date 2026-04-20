Сочное куриное филе под сырной шапкой: делимся рецептом вкусного блюда на обед
Сочное куриное филе – одно из самых популярных блюд для домашнего обеда. Оно готовится быстро, получается нежным и прекрасно сочетается с различными ингредиентами. Особой вкусовой глубины добавляет сырная шапка, которая делает блюдо более насыщенным и аппетитным. Делимся простым рецептом, который точно пригодится на каждый день.
Идея приготовления сочного куриного филе с сырной шапкой опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт.
- помидор – 2 шт.
- мука – 2-3 ст.л.
- соль – по вкусу
- специи – по вкусу
- сыр твердый – 180 г
- яйцо – 1 шт.
- сметана (20%) – 2 ст.л.
- майонез – 4 ст.л.
- чеснок – 2 зубчика
Способ приготовления:
1. Куриное филе разрезать вдоль на более тонкие куски, приправить солью и специями, обвалять в муке.
2. Выложить подготовленное мясо на противень, застеленный пергаментом.
3. Помидоры нарезать кружочками и равномерно разложить поверх филе.
4. Сыр натереть, соединить со сметаной, майонезом, яйцом и измельченным чесноком.
5. Перемешать до однородной массы.
6. Выложить сырную смесь поверх мяса с помидорами, разровнять.
7. Запекать в разогретой до 180°C духовке 20-25 минут до румяной корочки.
