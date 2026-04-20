Сочное куриное филе – одно из самых популярных блюд для домашнего обеда. Оно готовится быстро, получается нежным и прекрасно сочетается с различными ингредиентами. Особой вкусовой глубины добавляет сырная шапка, которая делает блюдо более насыщенным и аппетитным. Делимся простым рецептом, который точно пригодится на каждый день.

Идея приготовления сочного куриного филе с сырной шапкой опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.

помидор – 2 шт.

мука – 2-3 ст.л.

соль – по вкусу

специи – по вкусу

сыр твердый – 180 г

яйцо – 1 шт.

сметана (20%) – 2 ст.л.

майонез – 4 ст.л.

чеснок – 2 зубчика

Способ приготовления:

1. Куриное филе разрезать вдоль на более тонкие куски, приправить солью и специями, обвалять в муке.

2. Выложить подготовленное мясо на противень, застеленный пергаментом.

3. Помидоры нарезать кружочками и равномерно разложить поверх филе.

4. Сыр натереть, соединить со сметаной, майонезом, яйцом и измельченным чесноком.

5. Перемешать до однородной массы.

6. Выложить сырную смесь поверх мяса с помидорами, разровнять.

7. Запекать в разогретой до 180°C духовке 20-25 минут до румяной корочки.

