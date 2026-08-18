Куриное филе легко превратить в интересное домашнее блюдо, если добавить к нему сочную начинку. Помидоры, шпинат и моцарелла хорошо сочетаются с нежным мясом и делают его гораздо интереснее на вкус. Такие куриные конвертики готовятся в духовке без сложных кулинарных приёмов. Блюдо подойдёт и для обычного семейного ужина, и для праздничного стола.

Идея приготовления сочного куриного филе с начинкой в духовке опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 600 г

лук – 1 шт.

помидоры – 1-2 шт.

моцарелла – 100 г

шпинат – горсть

панировочные сухари – 1-2 ст.л.

растительное масло – 1-2 ч.л.

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

любимые специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте кусочками и измельчите вместе с луком до состояния фарша. Добавьте соль, черный перец и специи, которые хорошо сочетаются с курицей. Тщательно перемешайте массу, чтобы она стала однородной.

2. Готовый куриный фарш разделите на четыре примерно равные части. Противень застелите пергаментом и выложите на него порции фарша. Каждую заготовку слегка приплюсните, формируя небольшой пласт.

3. На одну половину каждой заготовки выложите несколько ломтиков помидора, горсть свежего шпината и кусочки моцареллы. Не кладите слишком много начинки, чтобы края можно было легко соединить.

4. Накройте начинку свободной половиной куриного фарша и аккуратно защелкните края. В результате должны получиться четыре закрытых куриных конвертика, внутри которых останется сочная начинка.

5. Сверху смажьте заготовки небольшим количеством масла и посыпьте панировочными сухарями. Они помогут образовать аппетитную румяную корочку во время запекания.

6. Поставьте противень в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте куриное филе примерно 25-30 минут, до полной готовности мяса и появления легкой золотистой корочки сверху.

7. Готовые куриные конвертики следует подавать горячими. После разрезания внутри будут мягкая моцарелла, сочные помидоры и ароматный шпинат. К такому блюду можно добавить лёгкий овощной салат, запечённый картофель или другой любимый гарнир.

8. Этот рецепт также легко адаптировать под свой вкус: вместо моцареллы можно взять другой сыр, а в начинку добавить зелень или любимые специи. Главное – не перегружать начинку, чтобы куриные конвертики хорошо держали форму во время запекания.

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