Сочное куриное филе в чесночном соусе: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
777
Сочное куриное филе в чесночном соусе – простое блюдо для обеда или ужина. Курица получается хрустящей снаружи и нежной внутри. Соус придает блюду насыщенный вкус и аромат. Приготовить такую курицу можно из доступных ингредиентов. Она хорошо сочетается с рисом или овощами.

Идея приготовления сочного куриного филе в медовом соусе опубликована на странице фудблогера lypovva g в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриное филе – 700 г
  • мука – 200 г
  • яйца – 2 шт.
  • вода – 200 мл.
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу
  • копченая паприка – по вкусу
  • сухой чеснок – по вкусу
  • масло – для жарки
  • зеленый лук – по вкусу
  • кунжут – по вкусу

Для сухой панировки:

  • мука – 300 г
  • специи для курицы – по вкусу

Для соуса:

  • чеснок – 3 зубчика
  • мед – 90 г
  • кетчуп – 150 г
  • соевый соус – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте средними кубиками или небольшими кусочками. В отдельной миске смешайте яйца, воду, муку, соль, перец, копченую паприку и сухой чеснок. Перемешайте до однородной консистенции.

2. Добавьте куриное филе к кляру и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт смесью. Отдельно смешайте муку со специями для сухой панировки.

3. Доставайте кусочки курицы из кляра и обваливайте в сухой панировке, слегка прижимая панировку к мясу. Обжаривайте курицу порциями в хорошо разогретом масле до золотистой корочки.

4. Готовые кусочки выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.

5. Для приготовления соуса измельчите чеснок и слегка обжарьте его на сковороде. Добавьте кетчуп, мед и соевый соус. Перемешайте и прогрейте несколько минут до загустения.

6. Выложите обжаренную курицу в соус и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был равномерно покрыт. Перед подачей посыпьте блюдо кунжутом и нарезанным зеленым луком.

7. Сочное куриное филе в чесночном соусе лучше всего подавать горячим вместе с рисом или овощами. Блюдо получается ароматным, хрустящим и очень вкусным для домашнего меню.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты