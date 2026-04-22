Сочное куриное филе в чесночном соусе: как приготовить
Сочное куриное филе в чесночном соусе – простое блюдо для обеда или ужина. Курица получается хрустящей снаружи и нежной внутри. Соус придает блюду насыщенный вкус и аромат. Приготовить такую курицу можно из доступных ингредиентов. Она хорошо сочетается с рисом или овощами.
Идея приготовления сочного куриного филе в медовом соусе опубликована на странице фудблогера lypovva g в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 700 г
- мука – 200 г
- яйца – 2 шт.
- вода – 200 мл.
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- копченая паприка – по вкусу
- сухой чеснок – по вкусу
- масло – для жарки
- зеленый лук – по вкусу
- кунжут – по вкусу
Для сухой панировки:
- мука – 300 г
- специи для курицы – по вкусу
Для соуса:
- чеснок – 3 зубчика
- мед – 90 г
- кетчуп – 150 г
- соевый соус – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарежьте средними кубиками или небольшими кусочками. В отдельной миске смешайте яйца, воду, муку, соль, перец, копченую паприку и сухой чеснок. Перемешайте до однородной консистенции.
2. Добавьте куриное филе к кляру и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт смесью. Отдельно смешайте муку со специями для сухой панировки.
3. Доставайте кусочки курицы из кляра и обваливайте в сухой панировке, слегка прижимая панировку к мясу. Обжаривайте курицу порциями в хорошо разогретом масле до золотистой корочки.
4. Готовые кусочки выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.
5. Для приготовления соуса измельчите чеснок и слегка обжарьте его на сковороде. Добавьте кетчуп, мед и соевый соус. Перемешайте и прогрейте несколько минут до загустения.
6. Выложите обжаренную курицу в соус и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был равномерно покрыт. Перед подачей посыпьте блюдо кунжутом и нарезанным зеленым луком.
7. Сочное куриное филе в чесночном соусе лучше всего подавать горячим вместе с рисом или овощами. Блюдо получается ароматным, хрустящим и очень вкусным для домашнего меню.
