Сочное куриное филе в духовке: как приготовить, чтобы мясо не было сухим

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
669
Сочное куриное филе в духовке: как приготовить, чтобы мясо не было сухим

Сочное куриное филе можно очень вкусно приготовить в духовке. Мясо не будет сухим, если добавить соус, а также вкусную начинку с сыром и ананасами. Замечательное блюдо и на каждый день, и для праздничного стола.

Идея приготовления сочного куриного филе с апельсином опубликована на странице фудблогера viktoria.panasiuk в Instagram.

Сочное куриное филе в духовке: как приготовить, чтобы мясо не было сухим

Ингредиенты:

  • 4 половинки куриного филе
  • консервированный ананас
  • апельсин
  • приправа к курице
  • соль

Ингредиенты для маринада:

  • горчица в зернах
  • горчица жидкая
  • 2 ст.л. меда
  • 6 ст.л. соевого соуса
  • сок из половины апельсина

Ингредиенты для сырной начинки:

  • 3 ст.л. крем сыра
  • 100 г. твердого сыра
  • 4 кольца консервированного ананаса
  • зелень
  • соль по вкусу

Способ приготовления:

Сочное куриное филе в духовке: как приготовить, чтобы мясо не было сухим

1. Куриное филе помыть, в центре сделать надрезы и углубления.

2. Посолить, добавить приправу к курице и два вида горчицы.

Сочное куриное филе в духовке: как приготовить, чтобы мясо не было сухим

3. Грудку хорошо промассировать, переложить в сосуд, добавить мед, соевый соус и апельсиновый сок.

Сочное куриное филе в духовке: как приготовить, чтобы мясо не было сухим

4. Все тщательно перемешать и оставить мариноваться на час.

Сочное куриное филе в духовке: как приготовить, чтобы мясо не было сухим

5. Для начинки крем-сыр соединить с твердым сыром, ананасом, зеленью и солью.

Сочное куриное филе в духовке: как приготовить, чтобы мясо не было сухим

6. Лодочки из пергамента смазать оливковым маслом, выложить куриную грудку, наполнить начинкой, добавить ананас с апельсином и полить оставшимся сверху маринадом.

Сочное куриное филе в духовке: как приготовить, чтобы мясо не было сухим

7. Запекать в разогретой до 200° духовке 40 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты