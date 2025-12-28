Сочное куриное филе можно очень вкусно приготовить в духовке. Мясо не будет сухим, если добавить соус, а также вкусную начинку с сыром и ананасами. Замечательное блюдо и на каждый день, и для праздничного стола.

Идея приготовления сочного куриного филе с апельсином опубликована на странице фудблогера viktoria.panasiuk в Instagram.

Ингредиенты:

4 половинки куриного филе

консервированный ананас

апельсин

приправа к курице

соль

Ингредиенты для маринада:

горчица в зернах

горчица жидкая

2 ст.л. меда

6 ст.л. соевого соуса

сок из половины апельсина

Ингредиенты для сырной начинки:

3 ст.л. крем сыра

100 г. твердого сыра

4 кольца консервированного ананаса

зелень

соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе помыть, в центре сделать надрезы и углубления.

2. Посолить, добавить приправу к курице и два вида горчицы.

3. Грудку хорошо промассировать, переложить в сосуд, добавить мед, соевый соус и апельсиновый сок.

4. Все тщательно перемешать и оставить мариноваться на час.

5. Для начинки крем-сыр соединить с твердым сыром, ананасом, зеленью и солью.

6. Лодочки из пергамента смазать оливковым маслом, выложить куриную грудку, наполнить начинкой, добавить ананас с апельсином и полить оставшимся сверху маринадом.

7. Запекать в разогретой до 200° духовке 40 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: