Сочное куриное филе в духовке: как приготовить, чтобы мясо не было сухим
Сочное куриное филе можно очень вкусно приготовить в духовке. Мясо не будет сухим, если добавить соус, а также вкусную начинку с сыром и ананасами. Замечательное блюдо и на каждый день, и для праздничного стола.
Идея приготовления сочного куриного филе с апельсином опубликована на странице фудблогера viktoria.panasiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- 4 половинки куриного филе
- консервированный ананас
- апельсин
- приправа к курице
- соль
Ингредиенты для маринада:
- горчица в зернах
- горчица жидкая
- 2 ст.л. меда
- 6 ст.л. соевого соуса
- сок из половины апельсина
Ингредиенты для сырной начинки:
- 3 ст.л. крем сыра
- 100 г. твердого сыра
- 4 кольца консервированного ананаса
- зелень
- соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе помыть, в центре сделать надрезы и углубления.
2. Посолить, добавить приправу к курице и два вида горчицы.
3. Грудку хорошо промассировать, переложить в сосуд, добавить мед, соевый соус и апельсиновый сок.
4. Все тщательно перемешать и оставить мариноваться на час.
5. Для начинки крем-сыр соединить с твердым сыром, ананасом, зеленью и солью.
6. Лодочки из пергамента смазать оливковым маслом, выложить куриную грудку, наполнить начинкой, добавить ананас с апельсином и полить оставшимся сверху маринадом.
7. Запекать в разогретой до 200° духовке 40 минут.
