Сочное мясо со сливами в духовке: просто тает во рту

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
297
Рецепт сочного мяса со сливами
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Мясо можно приготовить в духовке так, чтобы оно получилось мягким, сочным и хорошо пропиталось ароматами других продуктов. Для этого понадобятся обычные лук, чеснок и спелые сливы. Всё нужно выложить в форму слоями и оставить в духовке на несколько часов. В результате мясо становится очень нежным, а сливы превращаются в ароматный соус.

Идея приготовления сочного мяса со сливами в духовке опубликована на странице ptashka nadia.77 в Instagram.

Рецепт сочного мяса со сливами

Ингредиенты:

  • мясо – 1,5 кг.
  • слив – 500 г
  • лук – 3 средних шт.
  • чеснок – 1 большая головка
  • копченая приправа к мясу – 1 ст.л.
  • смесь перцев – по вкусу
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

Нарезаем мясо

1. Мясо нужно нарезать достаточно крупными кусочками. Добавить соль, смесь перцев и копченую приправу к мясу, после чего хорошо перемешать, чтобы специи равномерно распределились.

2. Лук нужно очистить и нарезать на четвертинки. Чеснок разделить на зубчики и нарезать ломтиками. Сливы помыть, разрезать пополам и удалить косточки.

Приправляем

3. В форму для запекания нужно выкладывать продукты слоями. Сначала распределить лук, затем добавить чеснок и сливы. Сверху выложить подготовленное мясо.

Добавляем лук и сливы

4. Накрыть форму крышкой и поставить в холодную духовку. Установить температуру 200 градусов и готовить 15 минут. После этого температуру нужно уменьшить до 160 градусов и оставить мясо еще примерно на 2 часа.

Готовое мясо

5. В процессе длительного запекания мясо хорошо протушивается в собственном соку и жидкости, выделяемой сливами. Готовое блюдо получается мягким, сочным и ароматным, а фрукты образуют насыщенный сок, который прекрасно дополняет мясо.

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