Если хочется приготовить мясо без сложных маринадов и длительной подготовки, стоит попробовать этот простой рецепт. Кусочки свинины, телятины или говядины сначала обжаривают, а затем тушат в ароматном соусе. Кетчуп, овощи и чеснок придают блюду насыщенный вкус, а мясо получается мягким и сочным.

Идея приготовления сочного тушеного мяса в кетчупе опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

мясо – 700–800 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

кетчуп – 130 мл

чеснок – 2 зубчика

вода – 200 мл

соль – по вкусу

специи – по вкусу

зелень – для подачи

Способ приготовления:

1. Мясо промойте, просушите бумажным полотенцем и нарежьте небольшими кусочками. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте мясо до легкой румяной корочки.

2. Лук нарежьте, морковь натрите на крупной терке. Добавьте овощи к мясу, посолите, приправьте специями и перемешайте. Накройте сковороду крышкой и готовьте примерно 3 минуты.

3. Тем временем приготовьте соус. В миске смешайте кетчуп, воду и измельченный чеснок. Хорошо перемешайте, чтобы смесь стала однородной.

4. Добавьте соус к мясу с овощами и еще раз все перемешайте. Накройте сковороду крышкой и тушите на небольшом огне 20–25 минут. Время приготовления зависит от вида мяса и размера кусочков.

5. Готовое блюдо посыпьте свежей зеленью и подавайте горячим. Тушеное мясо в кетчупе хорошо сочетается с картофельным пюре, гречкой, рисом или макаронами. Соус можно использовать в качестве подливы к гарниру, поэтому блюдо получается особенно удачным для простого домашнего ужина.

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