Сочное запеченное мясо со сливами и специями: рецепт блюда для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Сочное запеченное мясо со сливами и специями: рецепт блюда для праздничного стола

Если вы хотите приготовить сочное и вкусное мясо, выбирайте для этого свинину, она жирная и готовить можно в духовке и на сковороде. Для того, чтобы мясо было мягким, добавьте винный уксус и сливы.

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Мясо для блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного мяса, со специями, сливами.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Свиная вырезка – 2 шт.
  • Соль – 1 ч.л
  • Перец – 1/2 ч.л
  • Розмарин сушеный – 1 ч.л
  • Чеснок сушеный – 1 ч.л
  • Хмели-суннели – 1 ч.л
  • Масло растительное – 150 мл
  • Масло – 50 г
  • Розмарин – 2 веточки
  • Лук – 1 шт.
  • Бульон (вода) – 200 мл
  • Винный уксус – 50 мл
  • Мед – 2 ст.л
  • Сливы – 8 шт.

Способ приготовления:

1. Вырезку нарезать на куски толщиной 5 см и прижмите хорошо руками.

Мясо для приготовления

2. Смешайте все сухие специи и добавить растительное масло. Замариновать мясо и бросить на 30 минут.

Специи и соль

3. На разогретой сковороде обжарьте мясо со всех сторон до золотистого цвета. Добавьте масло и розмарин.

Жареное мясо

4. Обжарьте нарезанный лук на той же сковороде. Влейте бульон или воду, винный уксус и мед. Дайте испариться 10 минут и добавьте туда де мясо половину нарезанных пополам слив.

Приготовление мяса со сливами

5. Накройте крышкой и готовьте еще 15 минут. Или поставьте в духовку на 200 С на 10 минут. Сливы полностью приготовятся и хорошо сочетаются с соусом!

Готовое мясо

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