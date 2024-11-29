Если вы хотите приготовить сочное и вкусное мясо, выбирайте для этого свинину, она жирная и готовить можно в духовке и на сковороде. Для того, чтобы мясо было мягким, добавьте винный уксус и сливы.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного мяса, со специями, сливами.

Ингредиенты:

Свиная вырезка – 2 шт.

Соль – 1 ч.л

Перец – 1/2 ч.л

Розмарин сушеный – 1 ч.л

Чеснок сушеный – 1 ч.л

Хмели-суннели – 1 ч.л

Масло растительное – 150 мл

Масло – 50 г

Розмарин – 2 веточки

Лук – 1 шт.

Бульон (вода) – 200 мл

Винный уксус – 50 мл

Мед – 2 ст.л

Сливы – 8 шт.

Способ приготовления:

1. Вырезку нарезать на куски толщиной 5 см и прижмите хорошо руками.

2. Смешайте все сухие специи и добавить растительное масло. Замариновать мясо и бросить на 30 минут.

3. На разогретой сковороде обжарьте мясо со всех сторон до золотистого цвета. Добавьте масло и розмарин.

4. Обжарьте нарезанный лук на той же сковороде. Влейте бульон или воду, винный уксус и мед. Дайте испариться 10 минут и добавьте туда де мясо половину нарезанных пополам слив.

5. Накройте крышкой и готовьте еще 15 минут. Или поставьте в духовку на 200 С на 10 минут. Сливы полностью приготовятся и хорошо сочетаются с соусом!

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