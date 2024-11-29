Сочное запеченное мясо со сливами и специями: рецепт блюда для праздничного стола
Если вы хотите приготовить сочное и вкусное мясо, выбирайте для этого свинину, она жирная и готовить можно в духовке и на сковороде. Для того, чтобы мясо было мягким, добавьте винный уксус и сливы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного мяса, со специями, сливами.
Ингредиенты:
- Свиная вырезка – 2 шт.
- Соль – 1 ч.л
- Перец – 1/2 ч.л
- Розмарин сушеный – 1 ч.л
- Чеснок сушеный – 1 ч.л
- Хмели-суннели – 1 ч.л
- Масло растительное – 150 мл
- Масло – 50 г
- Розмарин – 2 веточки
- Лук – 1 шт.
- Бульон (вода) – 200 мл
- Винный уксус – 50 мл
- Мед – 2 ст.л
- Сливы – 8 шт.
Способ приготовления:
1. Вырезку нарезать на куски толщиной 5 см и прижмите хорошо руками.
2. Смешайте все сухие специи и добавить растительное масло. Замариновать мясо и бросить на 30 минут.
3. На разогретой сковороде обжарьте мясо со всех сторон до золотистого цвета. Добавьте масло и розмарин.
4. Обжарьте нарезанный лук на той же сковороде. Влейте бульон или воду, винный уксус и мед. Дайте испариться 10 минут и добавьте туда де мясо половину нарезанных пополам слив.
5. Накройте крышкой и готовьте еще 15 минут. Или поставьте в духовку на 200 С на 10 минут. Сливы полностью приготовятся и хорошо сочетаются с соусом!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: