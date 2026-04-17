Легкие и питательные блюда без мяса становятся все более популярными в ежедневном меню. Особенно ценятся рецепты, которые сочетают пользу и простоту приготовления. Белковые котлеты на основе творога – именно такой вариант: они нежные, сочные и хорошо насыщают. К тому же готовятся быстро и не требуют сложных ингредиентов.

Идея приготовления вкусных белковых котлет в духовке опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

творог кисломолочный – 185 г

яйца вареные – 2 шт.

яйцо – 1 шт.

сыр твердый – 50 г

зелень – небольшой пучок

мука – 2-3 ст.л.

соль – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

1. Смешать творог с натертыми вареными яйцами, добавить сырое яйцо, натертый твердый сыр, измельченную зелень и соль.

2. Размять массу вилкой и добавить муку, хорошо перемешать до однородности.

3. Сформировать небольшие котлеты влажными руками, чтобы масса не прилипала.

4. Выложить котлеты на противень, застеленный пергаментом.

5. Запекать при температуре 180°C примерно 15 минут до легкой румяной корочки.

