Сочные домашние котлеты – это отличный вариант быстрого и вкусного обеда для всей семьи. Благодаря сочетанию куриного филе, сезонного кабачка и овощей они получаются очень нежными и ароматными. Готовятся такие котлеты из доступных ингредиентов и хорошо сочетаются с любым гарниром. Рецепт пригодится, если хочется разнообразить привычное меню простым домашним блюдом.

Идея приготовления сочных котлет на обед опубликована на странице blahodyr в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе бедра – 350 г

болгарский перец – 80 г

чеснок – 1 зубчик

лук репчатый – 1/2 средней луковицы

кабачок – 140-150 г

газированная вода – 20 мл.

кинза или петрушка – небольшой пучок

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

паприка – 1/2 ч.л.

молотый кориандр – 1/2 ч.л.

яйцо – 1 небольшое или 1/2 большого

мука – 2 ст.л.

растительное масло – для жарки.

Способ приготовления:

1. Для приготовления сочных котлет лучше всего использовать куриное филе бедра. Оно делает блюдо более нежным и позволяет сохранить сочность даже после обжаривания.

2. Куриное мясо нарежьте небольшими кусочками и измельчите в блендере вместе с болгарским перцем, луком, чесноком и свежей зеленью. Масса должна быть однородной, но не слишком жидкой.

3. Кабачок натрите на крупной терке и хорошо отожмите лишнюю жидкость. Именно этот ингредиент делает котлеты особенно нежными и мягкими. Добавьте его в подготовленный фарш.

4. После этого добавьте паприку и молотый кориандр, посолите, поперчите, добавьте яйцо, газированную воду и муку. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной консистенции и оставьте фарш примерно на 10 минут. За это время мука хорошо свяжет все компоненты.

5. На сковороде разогрейте небольшое количество растительного масла. Выкладывайте фарш столовой ложкой, формируя аккуратные котлеты.

6. Обжаривайте их на среднем огне до образования аппетитной золотистой корочки с обеих сторон. По желанию после обжаривания можно накрыть сковороду крышкой на 3–5 минут, чтобы котлеты стали еще нежнее и хорошо прожарились внутри.

7. Готовые домашние котлеты прекрасно сочетаются с картофельным пюре, овощными салатами, рисом или гречкой. Их также можно подавать как самостоятельное блюдо со сметанным или чесночным соусом.

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