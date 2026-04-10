Запекание котлет в духовке – это не только удобно, но и полезнее, чем жарка. Благодаря сочетанию куриного фарша, сыра и молока блюдо получается нежным, сочным и с аппетитной сырной корочкой. Такой вариант прекрасно подойдет как для будней, так и для легкой праздничной подачи.

Ингредиенты:

фарш из куриного филе – 700 г

сухари панировочные – 2 ст.л.

сыр твердый – 100 г

моцарелла – 30 г

яйцо куриное – 1 шт.

молоко – 100 мл.

соль – по вкусу

чеснок – 2-3 зубчика

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Смешать куриный фарш с яйцом, молоком, панировочными сухарями, измельченным чесноком, солью и специями.

2. Добавить натертый твердый сыр и тщательно перемешать массу до однородности.

3. Сформировать котлеты среднего размера и выложить их в форму для запекания.

4. Разогреть духовку до 180°C и запекать котлеты в течение 35-40 минут.

5. Достать форму, посыпать котлеты моцареллой и вернуть в духовку еще на 10 минут до образования румяной сырной корочки.

