Сочные домашние котлеты в духовке: идеальное блюдо для ужина
Запекание котлет в духовке – это не только удобно, но и полезнее, чем жарка. Благодаря сочетанию куриного фарша, сыра и молока блюдо получается нежным, сочным и с аппетитной сырной корочкой. Такой вариант прекрасно подойдет как для будней, так и для легкой праздничной подачи.
Ингредиенты:
- фарш из куриного филе – 700 г
- сухари панировочные – 2 ст.л.
- сыр твердый – 100 г
- моцарелла – 30 г
- яйцо куриное – 1 шт.
- молоко – 100 мл.
- соль – по вкусу
- чеснок – 2-3 зубчика
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Смешать куриный фарш с яйцом, молоком, панировочными сухарями, измельченным чесноком, солью и специями.
2. Добавить натертый твердый сыр и тщательно перемешать массу до однородности.
3. Сформировать котлеты среднего размера и выложить их в форму для запекания.
4. Разогреть духовку до 180°C и запекать котлеты в течение 35-40 минут.
5. Достать форму, посыпать котлеты моцареллой и вернуть в духовку еще на 10 минут до образования румяной сырной корочки.
