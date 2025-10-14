Сочные домашние крученики для сытного ужина: из какого мяса приготовить

Екатерина Ягович
Сочные домашние крученики для сытного ужина: из какого мяса приготовить

Крученики – это простое, но очень вкусное блюдо, которое прекрасно подходит для сытного ужина или праздничного стола. Нежное мясо, ароматная начинка из чернослива, яблока и орехов, а также сливочная заливка создают гармоничное сочетание вкусов. Такие рулетики легко приготовить дома, и они всегда получаются сочными, ароматными и аппетитными.

Идея приготовления сочных мясных кручеников с яблоками и черносливом опубликована на странице фудблогера mama verchyk в Instagram.

Сочные домашние крученики для сытного ужина: из какого мяса приготовить

Ингредиенты:

  • мясо – бедра курицы или куриное филе
  • соль и черный перец – по вкусу
  • масло – 4 ст.л.
  • сухие специи – итальянские травы, сванская соль, паприка, сухой чеснок
  • чернослив – 6-8 шт.
  • яблоко – 1 среднее
  • сливочный сыр или жирная сметана – 2 ст.л.
  • грецкие орехи – горсть
  • сливки – 100 мл. (или молоко со сливочным маслом)
  • вода – 100 мл.
  • мускатный орех – щепотка

Способ приготовления:

Сочные домашние крученики для сытного ужина: из какого мяса приготовить

1. Куриные бедра или филе тщательно отбейте до тонкого слоя.

2. Посолите, поперчите и смажьте ароматным маслом со специями: итальянскими травами, паприкой, сванской солью и сухим чесноком. Оставьте мариноваться примерно на 20-30 минут.

Сочные домашние крученики для сытного ужина: из какого мяса приготовить

2. Мелко нарежьте чернослив, натрите яблоко, добавьте сливочный сыр и измельченные грецкие орехи. Тщательно перемешайте до однородной массы.

Сочные домашние крученики для сытного ужина: из какого мяса приготовить

3. Выложите начинку на кусок мяса, плотно сверните рулетиком и закрепите зубочистками, чтобы начинка не выпадала.

Сочные домашние крученики для сытного ужина: из какого мяса приготовить

4. Обваляйте рулетики в муке и обжарьте со всех сторон на сковороде до золотистой корочки.

Сочные домашние крученики для сытного ужина: из какого мяса приготовить

5. Переложите обжаренные крученики в форму для запекания. Смешайте сливки (или молоко с маслом), добавьте соль, сухой чеснок, перец и немного мускатного ореха. Залейте соусом рулетики.

Сочные домашние крученики для сытного ужина: из какого мяса приготовить

6. Запекайте при температуре 180 градусов около 35 минут, пока мясо станет мягким, а заливка – ароматной и нежной.

