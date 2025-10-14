Крученики – это простое, но очень вкусное блюдо, которое прекрасно подходит для сытного ужина или праздничного стола. Нежное мясо, ароматная начинка из чернослива, яблока и орехов, а также сливочная заливка создают гармоничное сочетание вкусов. Такие рулетики легко приготовить дома, и они всегда получаются сочными, ароматными и аппетитными.

Идея приготовления сочных мясных кручеников с яблоками и черносливом опубликована на странице фудблогера mama verchyk в Instagram.

Ингредиенты:

мясо – бедра курицы или куриное филе

соль и черный перец – по вкусу

масло – 4 ст.л.

сухие специи – итальянские травы, сванская соль, паприка, сухой чеснок

чернослив – 6-8 шт.

яблоко – 1 среднее

сливочный сыр или жирная сметана – 2 ст.л.

грецкие орехи – горсть

сливки – 100 мл. (или молоко со сливочным маслом)

вода – 100 мл.

мускатный орех – щепотка

Способ приготовления:

1. Куриные бедра или филе тщательно отбейте до тонкого слоя.

2. Посолите, поперчите и смажьте ароматным маслом со специями: итальянскими травами, паприкой, сванской солью и сухим чесноком. Оставьте мариноваться примерно на 20-30 минут.

2. Мелко нарежьте чернослив, натрите яблоко, добавьте сливочный сыр и измельченные грецкие орехи. Тщательно перемешайте до однородной массы.

3. Выложите начинку на кусок мяса, плотно сверните рулетиком и закрепите зубочистками, чтобы начинка не выпадала.

4. Обваляйте рулетики в муке и обжарьте со всех сторон на сковороде до золотистой корочки.

5. Переложите обжаренные крученики в форму для запекания. Смешайте сливки (или молоко с маслом), добавьте соль, сухой чеснок, перец и немного мускатного ореха. Залейте соусом рулетики.

6. Запекайте при температуре 180 градусов около 35 минут, пока мясо станет мягким, а заливка – ароматной и нежной.

