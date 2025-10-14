Сочные домашние крученики для сытного ужина: из какого мяса приготовить
Крученики – это простое, но очень вкусное блюдо, которое прекрасно подходит для сытного ужина или праздничного стола. Нежное мясо, ароматная начинка из чернослива, яблока и орехов, а также сливочная заливка создают гармоничное сочетание вкусов. Такие рулетики легко приготовить дома, и они всегда получаются сочными, ароматными и аппетитными.
Идея приготовления сочных мясных кручеников с яблоками и черносливом опубликована на странице фудблогера mama verchyk в Instagram.
Ингредиенты:
- мясо – бедра курицы или куриное филе
- соль и черный перец – по вкусу
- масло – 4 ст.л.
- сухие специи – итальянские травы, сванская соль, паприка, сухой чеснок
- чернослив – 6-8 шт.
- яблоко – 1 среднее
- сливочный сыр или жирная сметана – 2 ст.л.
- грецкие орехи – горсть
- сливки – 100 мл. (или молоко со сливочным маслом)
- вода – 100 мл.
- мускатный орех – щепотка
Способ приготовления:
1. Куриные бедра или филе тщательно отбейте до тонкого слоя.
2. Посолите, поперчите и смажьте ароматным маслом со специями: итальянскими травами, паприкой, сванской солью и сухим чесноком. Оставьте мариноваться примерно на 20-30 минут.
2. Мелко нарежьте чернослив, натрите яблоко, добавьте сливочный сыр и измельченные грецкие орехи. Тщательно перемешайте до однородной массы.
3. Выложите начинку на кусок мяса, плотно сверните рулетиком и закрепите зубочистками, чтобы начинка не выпадала.
4. Обваляйте рулетики в муке и обжарьте со всех сторон на сковороде до золотистой корочки.
5. Переложите обжаренные крученики в форму для запекания. Смешайте сливки (или молоко с маслом), добавьте соль, сухой чеснок, перец и немного мускатного ореха. Залейте соусом рулетики.
6. Запекайте при температуре 180 градусов около 35 минут, пока мясо станет мягким, а заливка – ароматной и нежной.
