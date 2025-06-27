Шампиньоны могут быть не только основой для маринованных закусок, но еще и для приготовления вкусных салатов, закусок, а также начинок для пирогов. Еще их можно жарить с луком, тушить, добавлять к картофелю, фаршировать мясом и сыром.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных и вкусных фаршированных грибов с мясным фаршем.

Ингредиенты:

6 средних шампиньонов

100-150 г. фарша (будет вкусно с филе индейки)

укроп, петрушка

100 мл. томатного пюре

соль, перец

100 г. сыра

Способ приготовления:

1. Шампиньоны моем и очищаем при необходимости. Достаем ножки и мелко нарезаем, перекладываем в тарелку.

2. Добавляем фарш, зелень и для того чтобы начинка была сочной, добавляем томатное пюре. Солим, перчим по вкусу и перемешиваем до однородности.

3. Фаршируем шапочки шампиньонов, перекладываем в форму для запекания и отправляем в разогретую до 180 С духовку на 20 минут.

4. После достаем, посыпаем натертым сыром и запекаем еще 5 минут до золотистой корочки с включенным режимом конвекции.

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