Сочные фаршированные грибы с фаршем и сыром: готовятся в духовке
Шампиньоны могут быть не только основой для маринованных закусок, но еще и для приготовления вкусных салатов, закусок, а также начинок для пирогов. Еще их можно жарить с луком, тушить, добавлять к картофелю, фаршировать мясом и сыром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных и вкусных фаршированных грибов с мясным фаршем.
Ингредиенты:
- 6 средних шампиньонов
- 100-150 г. фарша (будет вкусно с филе индейки)
- укроп, петрушка
- 100 мл. томатного пюре
- соль, перец
- 100 г. сыра
Способ приготовления:
1. Шампиньоны моем и очищаем при необходимости. Достаем ножки и мелко нарезаем, перекладываем в тарелку.
2. Добавляем фарш, зелень и для того чтобы начинка была сочной, добавляем томатное пюре. Солим, перчим по вкусу и перемешиваем до однородности.
3. Фаршируем шапочки шампиньонов, перекладываем в форму для запекания и отправляем в разогретую до 180 С духовку на 20 минут.
4. После достаем, посыпаем натертым сыром и запекаем еще 5 минут до золотистой корочки с включенным режимом конвекции.
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