Сочные фаршированные грибы с фаршем и сыром: готовятся в духовке

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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Рецепт грибов

Шампиньоны могут быть не только основой для маринованных закусок, но еще и для приготовления вкусных салатов, закусок, а также начинок для пирогов. Еще их можно жарить с луком, тушить, добавлять к картофелю, фаршировать мясом и сыром. 

Сочные грибы с фаршем

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных и вкусных фаршированных грибов с мясным фаршем.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 6 средних шампиньонов
  • 100-150 г. фарша (будет вкусно с филе индейки)
  • укроп, петрушка
  • 100 мл. томатного пюре
  • соль, перец
  • 100 г. сыра

Способ приготовления:

1. Шампиньоны моем и очищаем при необходимости. Достаем ножки и мелко нарезаем, перекладываем в тарелку.

Грибы для блюда

2. Добавляем фарш, зелень и для того чтобы начинка была сочной, добавляем томатное пюре. Солим, перчим по вкусу и перемешиваем до однородности.

Начинка для грибов

3. Фаршируем шапочки шампиньонов, перекладываем в форму для запекания и отправляем в разогретую до 180 С духовку на 20 минут.

Сколько готовить грибы

4. После достаем, посыпаем натертым сыром и запекаем еще 5 минут до золотистой корочки с включенным режимом конвекции.

Готовые грибы

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