Сочные фаршированные перцы на обед: как вкусно приготовить
Фаршированные перцы – простое и сытное блюдо, которое прекрасно подходит для домашнего обеда или ужина. Сочетание сочной курицы, мягкого картофеля и запеченного сыра делает блюдо особенно удачным и ароматным. Готовятся такие перцы без сложных ингредиентов, а результат получается очень аппетитным. Запеченная сырная корочка добавляет нежного вкуса и делает начинку еще более сочной. Такой рецепт легко повторить даже без большого кулинарного опыта.
Идея сочных фаршированных перцев опубликована на странице фудблогера lilya.m.a в Instagram.
Ингредиенты:
- болгарский перец – 2-3 шт.
- картофель – 3-4 шт.
- куриное филе – 500 г
- лук – 1 шт.
- твердый сыр – по вкусу
- сметана – 2 ст.л.
- чеснок – 2-3 зубчика
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Помойте болгарский перец, разрежьте пополам и удалите семена и перегородки. Подготовьте форму для запекания и выложите в нее половинки перца.
2. Картофель, куриное филе и лук нарежьте небольшими кубиками. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и сначала обжарьте лук до мягкости.
3. Добавьте курицу и готовьте несколько минут до легкой золотистости. Затем всыпьте картофель, посолите, поперчите и обжаривайте все вместе почти до готовности.
4. Приготовьте сырную смесь для верхнего слоя. Для этого смешайте натертый сыр, сметану и измельченный чеснок. Массу хорошо перемешайте до однородности.
5. Наполните половинки перца горячей начинкой из курицы и картофеля. Сверху выложите сырную массу равномерным слоем.
6. Поставьте форму в разогретую духовку и запекайте примерно 30 минут при температуре 180 градусов. За это время перец станет мягким, а сыр образует румяную корочку.
7. Подавайте фаршированные перцы сразу после приготовления. Блюдо отлично подходит для сытного семейного обеда и не требует дополнительного гарнира.
