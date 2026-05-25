Фаршированные перцы – простое и сытное блюдо, которое прекрасно подходит для домашнего обеда или ужина. Сочетание сочной курицы, мягкого картофеля и запеченного сыра делает блюдо особенно удачным и ароматным. Готовятся такие перцы без сложных ингредиентов, а результат получается очень аппетитным. Запеченная сырная корочка добавляет нежного вкуса и делает начинку еще более сочной. Такой рецепт легко повторить даже без большого кулинарного опыта.

Идея сочных фаршированных перцев опубликована на странице фудблогера lilya.m.a в Instagram.

Ингредиенты:

болгарский перец – 2-3 шт.

картофель – 3-4 шт.

куриное филе – 500 г

лук – 1 шт.

твердый сыр – по вкусу

сметана – 2 ст.л.

чеснок – 2-3 зубчика

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Помойте болгарский перец, разрежьте пополам и удалите семена и перегородки. Подготовьте форму для запекания и выложите в нее половинки перца.

2. Картофель, куриное филе и лук нарежьте небольшими кубиками. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и сначала обжарьте лук до мягкости.

3. Добавьте курицу и готовьте несколько минут до легкой золотистости. Затем всыпьте картофель, посолите, поперчите и обжаривайте все вместе почти до готовности.

4. Приготовьте сырную смесь для верхнего слоя. Для этого смешайте натертый сыр, сметану и измельченный чеснок. Массу хорошо перемешайте до однородности.

5. Наполните половинки перца горячей начинкой из курицы и картофеля. Сверху выложите сырную массу равномерным слоем.

6. Поставьте форму в разогретую духовку и запекайте примерно 30 минут при температуре 180 градусов. За это время перец станет мягким, а сыр образует румяную корочку.

7. Подавайте фаршированные перцы сразу после приготовления. Блюдо отлично подходит для сытного семейного обеда и не требует дополнительного гарнира.

