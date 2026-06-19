Сочные фаршированные перцы с курицей и сыром: идеальное блюдо для ужина
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Фаршированные перцы давно считаются классикой домашней кухни, но этот вариант отличается простотой приготовления и нежным вкусом. Вместо традиционной начинки с рисом используется куриное мясо, которое остается сочным благодаря сметане и специям. Завершающим штрихом становится слой расплавленного сыра, который образует аппетитную золотистую корочку. Блюдо прекрасно сочетается как самостоятельно, так и с легким овощным салатом.
Идея приготовления фаршированного перца с курицей и сыром на ужин опубликована на странице фудблогера yevheniia.cooks в Instagram.
Ингредиенты:
- болгарский перец – 2-3 шт.
- куриное бедро без кости – 500 г
- лук репчатый – 1 шт.
- сметана – 2-3 ст. л.
- твердый сыр – 100-150 г
- соль – по вкусу
- чёрный перец – по вкусу
- любимые специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное мясо мелко нарежьте ножом или измельчите до состояния фарша.
2. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками.
3. В глубокой миске смешайте курицу, лук, сметану, соль, перец и другие специи по вкусу.
4. Болгарские перцы разрежьте пополам вдоль и удалите семена вместе с сердцевиной. Хвостики оставьте, чтобы половинки лучше держали форму во время запекания.
5. Наполните каждую половинку перца приготовленной начинкой.
6. Выложите заготовки в форму для запекания. Твердый сыр натрите на крупной терке и обильно посыпьте им начинку.
7. Разогрейте духовку до 180 градусов.
8. Запекайте фаршированные перцы примерно 20-25 минут, пока курица полностью не приготовится, а сыр не станет золотистым.
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