Сочные фаршированные перцы с мясом и сыром: обязательно приготовьте этой осенью
Фаршированный перец – очень сытное и простое в приготовлении блюдо. Добавьте в овощные половинки нежную мясную начинку. Сверху обязательно добавьте сыр, чтобы была аппетитная корочка.
Идея приготовления сочного фаршированного перца опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.
Ингредиенты:
- перец сладкий – 4 шт.
Ингредиенты для начинки:
- куриное филе – 2 шт.
- лук – 1 шт.
- чеснок – 2 зубчика.
- яйцо – 1 шт.
- сметана – 2 ст.л.
- томатная паста – 1 ст.л.
- соль, перец, сахар – по вкусу
- паприка – 1 ч.л.
- сушеные томаты – 1 ч.л.
- хмели-сунели – 1 ч.л.
- петрушка свежая – небольшой пучок
- сыр твердый – 150 г
Способ приготовления:
1. Курицу мелко нарезать.
2. Добавить натертый лук, чеснок, измельченную зелень и все ингредиенты для начинки.
3. Перемешать и довести до вкуса по специям.
4. Перцы разрезать пополам, почистить от семян.
5. Нафаршировать половинки перцев начинкой.
6. Выложить в форму для запекания.
7. Запекать при температуре 200 градусов примерно 40 минут.
8. Посыпать сыром сверху и запекать еще 10 минут.
9. Подавать со сметаной.
