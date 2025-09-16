Сочные фаршированные перцы с мясом и сыром: обязательно приготовьте этой осенью

Екатерина Ягович
Фаршированный перец – очень сытное и простое в приготовлении блюдо. Добавьте в овощные половинки нежную мясную начинку. Сверху обязательно добавьте сыр, чтобы была аппетитная корочка.

Идея приготовления сочного фаршированного перца опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Ингредиенты:

  • перец сладкий – 4 шт.

Ингредиенты для начинки:

  • куриное филе – 2 шт.
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 2 зубчика.
  • яйцо – 1 шт.
  • сметана – 2 ст.л.
  • томатная паста – 1 ст.л.
  • соль, перец, сахар – по вкусу
  • паприка – 1 ч.л.
  • сушеные томаты – 1 ч.л.
  • хмели-сунели – 1 ч.л.
  • петрушка свежая – небольшой пучок
  • сыр твердый – 150 г

Способ приготовления:

1. Курицу мелко нарезать.

2. Добавить натертый лук, чеснок, измельченную зелень и все ингредиенты для начинки.

3. Перемешать и довести до вкуса по специям.

4. Перцы разрезать пополам, почистить от семян.

5. Нафаршировать половинки перцев начинкой.

6. Выложить в форму для запекания.

7. Запекать при температуре 200 градусов примерно 40 минут.

8. Посыпать сыром сверху и запекать еще 10 минут.

9. Подавать со сметаной.

