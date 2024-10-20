Сочные и спелые перцы очень вкусно нафаршировать. На этот случай отлично подходит мясо. Фарш можно выбрать любой, главное – добавить овощную зажарку для сочности.

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Идея приготовления сытного фаршированного перца опубликована на странице фудблогера Яны с ником yanni.cooking в Instagram. Мясо нужно перемешать с рисом – так будет сытнее.

Ингредиенты:

болгарский перец – 3 шт.

куриный или телячий фарш – 500-550 г

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

чеснок – 1-2 зубчика

яйца – 1 шт.

рис – 100 г

жирная сметана или сливки – 3-4 ст.л.

специи: соль, перец, травы

Способ приготовления:

1. Сначала разрезать перцы пополам и осторожно вычистить семена, оставляя хвостики – это не только красиво, но и удобно во время сервировки.

2. Слегка посолить и поперчить каждую половинку.

3. Смазать растительным маслом и поставить в духовку на 15-20 минут при температуре 180 градусов.

4. Для начинки промыть рис, отваривать его 5 минут до полуготовности, затем дать немного настояться под крышкой.

5. В это время обжарить лук, морковь и чеснок до золотистого цвета.

6. Фарш смешать с овощами, добавить рис, яйцо, сметану (или сливки) и специи.

7. Достать перцы из духовки, дать им немного остыть.

8. После этого наполнить их подготовленной смесью.

9. В форму для запекания выложить фаршированные перцы, залить водой (так, чтобы она не доходила до половины перцев) и накрыть фольгой. Запекать 30-35 минут.

10. Снять фольгу и дать перцам подрумяниться еще 15-20 минут без нее, чтобы получить золотистую корочку и максимально насыщенный вкус.

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