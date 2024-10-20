Сочные фаршированные перцы с мясом: как вкусно приготовить

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Сочные фаршированные перцы с мясом: как вкусно приготовить

Сочные и спелые перцы очень вкусно нафаршировать. На этот случай отлично подходит мясо. Фарш можно выбрать любой, главное – добавить овощную зажарку для сочности.

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Идея приготовления сытного фаршированного перца опубликована на странице фудблогера Яны с ником yanni.cooking в Instagram. Мясо нужно перемешать с рисом – так будет сытнее.

Сочные фаршированные перцы с мясом: как вкусно приготовить

Ингредиенты:

  • болгарский перец – 3 шт.
  • куриный или телячий фарш – 500-550 г
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 1-2 зубчика
  • яйца – 1 шт.
  • рис – 100 г
  • жирная сметана или сливки – 3-4 ст.л.
  • специи: соль, перец, травы

Способ приготовления:

Сочные фаршированные перцы с мясом: как вкусно приготовить

1. Сначала разрезать перцы пополам и осторожно вычистить семена, оставляя хвостики – это не только красиво, но и удобно во время сервировки.

2. Слегка посолить и поперчить каждую половинку.

Сочные фаршированные перцы с мясом: как вкусно приготовить

3. Смазать растительным маслом и поставить в духовку на 15-20 минут при температуре 180 градусов.

4. Для начинки промыть рис, отваривать его 5 минут до полуготовности, затем дать немного настояться под крышкой.

Сочные фаршированные перцы с мясом: как вкусно приготовить

5. В это время обжарить лук, морковь и чеснок до золотистого цвета.

6. Фарш смешать с овощами, добавить рис, яйцо, сметану (или сливки) и специи.

Сочные фаршированные перцы с мясом: как вкусно приготовить

7. Достать перцы из духовки, дать им немного остыть.

Сочные фаршированные перцы с мясом: как вкусно приготовить

8. После этого наполнить их подготовленной смесью.

9. В форму для запекания выложить фаршированные перцы, залить водой (так, чтобы она не доходила до половины перцев) и накрыть фольгой. Запекать 30-35 минут.

Сочные фаршированные перцы с мясом: как вкусно приготовить

10. Снять фольгу и дать перцам подрумяниться еще 15-20 минут без нее, чтобы получить золотистую корочку и максимально насыщенный вкус.

Сочные фаршированные перцы с мясом: как вкусно приготовить

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