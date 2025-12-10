Сочные гнезда из фарша с грибной начинкой: сверху добавьте много сыра
Вместо привычных котлет из куриного фарша можно приготовить сочные гнезда с грибной начинкой. У вас получится полноценное блюдо для сытного обеда или ужина. В конце добавьте много натертого сыра для золотистой корочки.
Идея приготовления куриных гнезд с грибами и кукурузой опубликована на странице фудблогера ukrainska hospodynia в Instagram.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 500 г
- яйцо – 1 шт.
- панировочные сухари – 1,5 ст.л.
- соль, перец, сушеный чеснок – по вкусу
Ингредиенты для начинки:
- шампиньоны – 200 г
- лук – 1 шт.
- крем-сыр – 2 ст.л.
- кукуруза – 3-4 ст.л.
- соль, специи – по вкусу
- твердый сыр – 100 г (добавить в конце)
Способ приготовления:
1. В миске смешай фарш, яйцо, сухари и специи.
2. Хорошо вымеси.
3. Сформировать на деке гнезда с углублением в центре.
4. Для начинки обжарить лук с грибами.
5. Добавить кукурузу, крем-сыр и приправы – перемешать.
6. Выложить начинку в центр каждого гнезда.
7. Запекать при температуре 190 градусов около 25 минут.
8. Достать, посыпать тертым сыром и вернуть в духовку еще на 5 минут, чтобы сыр расплавился.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: