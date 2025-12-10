Вместо привычных котлет из куриного фарша можно приготовить сочные гнезда с грибной начинкой. У вас получится полноценное блюдо для сытного обеда или ужина. В конце добавьте много натертого сыра для золотистой корочки.

Идея приготовления куриных гнезд с грибами и кукурузой опубликована на странице фудблогера ukrainska hospodynia в Instagram.

Ингредиенты:

куриный фарш – 500 г

яйцо – 1 шт.

панировочные сухари – 1,5 ст.л.

соль, перец, сушеный чеснок – по вкусу

Ингредиенты для начинки:

шампиньоны – 200 г

лук – 1 шт.

крем-сыр – 2 ст.л.

кукуруза – 3-4 ст.л.

соль, специи – по вкусу

твердый сыр – 100 г (добавить в конце)

Способ приготовления:

1. В миске смешай фарш, яйцо, сухари и специи.

2. Хорошо вымеси.

3. Сформировать на деке гнезда с углублением в центре.

4. Для начинки обжарить лук с грибами.

5. Добавить кукурузу, крем-сыр и приправы – перемешать.

6. Выложить начинку в центр каждого гнезда.

7. Запекать при температуре 190 градусов около 25 минут.

8. Достать, посыпать тертым сыром и вернуть в духовку еще на 5 минут, чтобы сыр расплавился.

