Все рецепты
Сочные гнезда с ананасом и сыром в духовке: идеальное блюдо на ужин вместо котлет
Фарш всегда есть в морозилке каждой хозяйки. Вместо классических котлет из него можно сделать вкусные и сочные гнезда с начинкой. Очень вкусно добавить ананасы и твердый сыр – получится сытный ужин.
Идея приготовления сытных куриных гнезд на ужин опубликована на странице фудблогера inna pro.food в Instagram.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 1 кг.
- лук – 1 шт.
- соль, перец – по вкусу
- ананасы консервированные – 1 банка
- твердый сыр (натертый) – 200 г
Способ приготовления:
1. Смешать куриный фарш с мелко нарезанным луком.
2. Добавить соль и перец.
3. Сформировать гнезда.
4. Выложить внутрь ананасы.
5. Сверху посыпать сыром.
6. Запекать 30 минут при температуре 180 градусов.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: