Сочные гнезда с ананасом и сыром в духовке: идеальное блюдо на ужин вместо котлет

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
426
Фарш всегда есть в морозилке каждой хозяйки. Вместо классических котлет из него можно сделать вкусные и сочные гнезда с начинкой. Очень вкусно добавить ананасы и твердый сыр – получится сытный ужин.

Идея приготовления сытных куриных гнезд на ужин опубликована на странице фудблогера inna pro.food в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриный фарш – 1 кг.
  • лук – 1 шт.
  • соль, перец – по вкусу
  • ананасы консервированные – 1 банка
  • твердый сыр (натертый) – 200 г

Способ приготовления:

1. Смешать куриный фарш с мелко нарезанным луком.

2. Добавить соль и перец.

3. Сформировать гнезда.

4. Выложить внутрь ананасы.

5. Сверху посыпать сыром.

6. Запекать 30 минут при температуре 180 градусов.

